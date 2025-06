Storie di donne e solidarietà. Il cuore grande di Valeria e Virginia

La solidarietà percorre tante vie diverse e si manifesta in tanti volti diversi. Ne abbiamo scelti due, come simbolo di tutti gli altri, innumerevoli, dei quali ogni giorno raccontiamo la storia sulle pagine del quotidiano. Valeria Frasca, 18 anni appena compiuti, lo scorso anno ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella la spilletta d’oro che la incorona ‘alfiere della Repubblica’ (nel programma della giornata era prevista Giorgia Bussi, imprenditrice agricola di Terra del Sole, purtroppo assente per motivi di salute).

Valeria è il simbolo di quegli ‘angeli del fango’ (in Romagna ribattezzati ‘burdel del paciug’) che rappresentano la meglio gioventù: quella che non esita a rimboccarsi le maniche e offrire la propria energia con generosità. Valeria ha ricordato i momenti più significativi vissuti in quei giorni drammatici e convulsi, tra i quali il giorno in cui, insieme alle sorelle, ha trascritto a mano i numeri di telefono degli oltre mille volontari che si sono presentati al centro di via Bezzecca dove prestava servizio: segno dell’ondata di amore disinteressato che ha travolto la città. Poi, naturalmente, ricorda l’emozione di quando è stata nominata ‘alfiere’, in particolare i momenti in cui l’ha appreso, non da fonti ufficiali, ma dai giornalisti che – sono i rischi del mestiere – in questo caso hanno anticipato la comunicazione dalla Capitale: "Il telefono squillava ed erano giornalisti di ogni emittente che mi chiedevano interviste e io non capivo a cosa si riferissero… A tutti ho detto che avevano sbagliato persona".

Invece non avevano sbagliato, e lo testimoniano le foto che ritraggono Valeria sorridente accanto a Mattarella. "Quel titolo – ha precisato Valeria – non è solo per me, ma per tutti i giovani che in quei giorni si sono spesi. A volte noi giovani siamo sottovalutati dagli adulti, invece io so che noi ragazzi abbiamo tanta forza e spero che in futuro verremo ancora più coinvolti".

L’amore del prossimo è ben visibile anche nel corpo segnato di Virginia Baldassarri che nell’aprile 2024 ha visto cambiare drasticamente la sua vita: "Ho avuto una febbre altissima – racconta – e mi sono rivolta al Pronto soccorso. Inizialmente si pensava non fosse niente di serio, solo un virus gastrointestinale... poi le cose sono cambiate". Quella che aveva colpito Virginia era un’infezione da pneumococco, rara e gravissima. Per salvarla è stato necessario indurre un coma farmacologico durato due mesi. Al suo risveglio, dopo oltre 60 giorni di buio, Virginia si è sentita diversa: non aveva più le gambe, un avambraccio e le dita della mano destra.

Ed è così che lei, mamma di due bambini, ha dovuto reinventarsi. E l’ha fatto grazie all’impegno della Pro loco di Fratta Terme che ha organizzato una raccolta fondi, contagiando altre realtà, e raggiunto oltre 160mila euro, utili per l’acquisto di due protesi che le hanno consentito di camminare di nuovo. Ora la vita è ricominciata: "Ci sono giorni difficili, ma la vita va avanti. Ho voglia di vivere la vita di prima, anche se in modo diverso. Ho voglia di far vedere ai miei figli e mio marito che sono la mamma di prima, la moglie di prima e questo lo devo anche alla mia comunità: la prova che, in mezzo a tanta cattiveria, c’è anche tanta gente per bene".

Sofia Nardi