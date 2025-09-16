"Su queste pagine da anni si dà spazio allo sguardo di migliaia di studenti"

Lo slogan di questo tour dice un viaggio nella storia della tua città. Io penso che sia riduttivo.

Perché il Carlino non racconta una città soltanto. Racconta una provincia intera: i paesi, le comunità, le voci più diverse. E questo sguardo largo è prezioso, perché non lascia indietro nessuno, nemmeno le realtà più periferiche. Chi amministra un territorio vasto come il nostro sa quanto conti avere una stampa che accompagna i cittadini nel capire, discutere, confrontarsi. Penso alle pagine che ogni settimana dedicate alle strade provinciali, alle scuole, alle fragilità del territorio, ma anche a sport e cultura. È un vero servizio: non solo cronaca, ma costruzione di comunità.

Voglio citare due esperienze personali. La prima è Cronisti in Classe. Ogni anno migliaia di studenti vestono i panni di redattori e scrivono articoli che finiscono sul Carlino. Non è scontato che un giornale scelga di cedere spazio ai ragazzi. Significa mettersi in ascolto, provare a vedere il mondo con i loro occhi. In un tempo in cui l’informazione corre veloce, fermarsi a leggere ciò che pensano i giovani è una lezione di democrazia.

La seconda esperienza l’ho vissuta a Castellarano. Per la conferenza stampa di Electronic Bbq il Carlino ha mandato un giovane stagista, Elia Biavardi, vent’anni, della nostra montagna. Ricordo il suo sguardo curioso, le sue domande calzanti forse anche perché si parlava di temi vicini a lui. È stato poi lui a raccontare l’evento sulle pagine locali e nazionali. Un evento pensato soprattutto per i ventenni e raccontato da un ventenne sul Carlino: un segnale di fiducia nei giovani e nella freschezza di sguardo che serve al giornalismo.

Ma il ruolo della stampa non si ferma qui, al nostro territorio. Oggi più che mai ha un compito cruciale: contrastare le fake news. Troppo spesso diamo per scontato il lavoro di verifica delle fonti, ma è questo che permette a noi lettori di avere notizie vere. Con l’intelligenza artificiale la sfida diventa ancora più complessa: testi, immagini, video possono essere manipolati o inventati. Sta ai giornalisti distinguere ciò che è autentico da ciò che non lo è, e insegnarci a coltivare una cultura della verifica. L’importanza di questo costante lavoro di verifica, informazione, ricerca, comprensione degli ambiti più complessi, lo vediamo purtroppo in teatri di guerra come Gaza, dove i giornalisti rischiano e perdono la vita. Lo vediamo anche quando si preferisce affidare la narrazione a influencer sponsorizzati, al posto delle redazioni. È un segnale inquietante: la propaganda che prende il posto dell’informazione professionale. Tutto questo riguarda anche noi. Viviamo in una società dove la polarizzazione delle idee è sempre più forte. O bianco o nero, o con me o contro di me. Ecco, io credo che il giornalismo abbia oggi, ancora più di un tempo, una responsabilità enorme: tenersi fuori da questa polarizzazione, restare un luogo in cui ci si incontra per leggere, capire, confrontarsi. Per questo i 140 anni del Carlino non sono solo un anniversario da celebrare. Sono un’occasione per dire che senza una stampa viva, radicata e libera, non c’è comunità che possa dirsi davvero democratica. Chiudo con un appello: che le pagine dei giornali restino e continuino ad essere il posto dove possiamo ancora metterci in discussione e, magari, avere il coraggio di cambiare idea.

Giorgio Zanni

(presidente Provincia di Reggio Emilia)