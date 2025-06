Sulle ali dell’eroe Baracca. I 75 anni dell’Aero Club: "Formiamo piloti esperti"

Sono 75 le candeline che l’Aero Club ‘Francesco Baracca’ di Lugo spegnerà quest’anno. Correva l’anno 1950, infatti, quando iniziò a operare sull’aeroporto della frazione di Villa San Martino dedicato all’Asso degli assi che invece è del 1932, che da allora gestisce. "In questi anni – spiega il presidente Oriano Callegati – l’Aero Club di Lugo non si è mai fermato. Oggi è una realtà molto importante nel panorama aeronautico italiano ed europeo. Abbiamo la prima scuola elicotteri sorta in Italia, attiva dal 1984. In 40 anni abbiamo formato oltre 3.000 piloti che oggi sono impegnati nell’elisoccorso, nell’antincendio, nel trasposto sanitario e in tutte quelle attività dove l’elicottero è insostituibile". Non solo. Durante tutti questi anni, sono stati tantissimi i piloti di aeroplano che hanno imparato a volare proprio a Villa San Martino, alcuni per diletto, altri per trasformare la passione in lavoro. "Diversi di loro sono impiegati nelle più importanti compagnie aeree – aggiunge Callegati –. Gli anni sono passati e noi non siamo stati fermi. Anzi, abbiamo assecondato i cambiamenti necessari per evolverci. Abbiamo acquistato il primo simulatore di elicottero civile, e lo stiamo affittando anche a clienti provenienti da tutta Europa, compresa l’Easa, l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea, che è l’autority di riferimento. Abbiamo acquistato un aeroplano ultraleggero per dare la possibilità di volare a basso costo e un aeroplano di ultima generazione da impiegare come scuola. L’ultimo arrivato è un aeroplano acrobatico Extra 200 che permette di fare acrobazia aerea ai massimi livelli".

L’offerta formativa è integrata, infatti, da percorsi finalizzati ad acquisire titoli per diverse specialità. L’elenco comprende la scuola di volo ultraleggero per aerei tre assi, la scuola di volo acrobatico che permette di gareggiare a livello agonistico nelle competizioni nazionali e la scuola di aeromodellismo, quindi di volo libero. Quest’ultima disciplina, praticata già nel 1939-44, sotto l’egida della Runa (Reale unione nazionale aeronautica) si strutturò nel Gruppo aeromodellistico lughese (Gal), confluito poi tra il 1959 e il 1962 nella Sezione Aeromodellismo in seno all’Aero Club ‘Francesco Baracca’. Alcuni soci sono attivi nella costruzione di nuovi modelli, mentre altri volano per passione o per assecondare la loro competitività sportiva. Questi ultimi, nelle competizioni riservate alle varie categorie sia a livello nazionale che internazionale, hanno raggiunto risultati ai vertici delle classifiche. "Si tratta di una attività – sottolinea Callegati¬– altamente formativa per tutti i ragazzi dai 6 ai 90 anni. Proprio nel settore aeromodellistico il nostro Aero Club è conosciuto in tutto il mondo per la Coppa d’Oro, gara internazionale che si svolge annualmente a settembre".

Per festeggiare degnamente l’importante compleanno, il sodalizio ha in programma per settembre una grande festa con tanto di stand gastronomici e concerto affidato a un’orchestra di oltre trenta elementi che eseguirà le colonne sonore più celebri, accompagnate dallo scorrere delle scene famose delle pellicole alle quali si riferiscono, proiettate su un grande schermo. Altro appuntamento imperdibile, che coinvolge l’Aero Club, è il Tricolore air show che, che si è svolto a Punta Marina nelle giornate del 6 e 7 giugno con l’esibizione delle Frecce Tricolori e la presenza di stand espositivi e velivoli di tutte le forze armate e di Polizia.

Monia Savioli