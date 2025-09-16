Sulle ceneri oggi è sorto il Parco Innovazione

Dal passato al presente e futuro. Oggi sulle ceneri delle ex Reggiane è nato il Parco Innovazione. I capannoni abbandonati sono stati per anni covo di degrado e sbandati, ma nel 2021 il Comune capisce la strategica posizione del luogo – a ridosso del centro storico, alle spalle della stazione ‘vecchia’ e posizionato nell’area Nord, la zona più in via di sviluppo economico della città grazie all’approdo dell’alta velocità ‘Mediopadana’ – e procede alla bonifica, avviando così il più grande progetto di riqualificazione urbana degli ultimi anni a Reggio (affidandolo a Stu Reggiane, partecipata municipale e di Iren) che ha portato in primis alla riapertura del braccio storico di viale Ramazzini e la creazione delle ’Rambla’. Primo tassello è stato il Tecnopolo dedicato alla ricerca industriale (con Unimore, Crpa e Rei) realizzato nel Capannone 19 (primo edificio ristrutturato delle Officine Reggiane), aggregato alla Rete Alta Teconologia della Regione Emilia Romagna, che ospita 4 laboratori e un incubatore per startup innovative. Senza dimenticare che nelle adiacenze c’è anche il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, laboratorio del “Reggio Emilia Approach”, filosofia educativa cui si ispirano scuole di tutto il mondo. Poi è stata la volta del recupero dei capannoni 17 e 18, oggi sedi di società (tra cui anche Credem), laboratori di ricerca e imprese. E infine il 15 B/C diventato di fatto il quarto polo universitario della città dopo viale Allegri, ex Seminario e campus San Lazzaro. All’appello manca il 15A dove sarebbe dovuto sorgere la club house della Pallacanestro Reggiana, progetto arenatosi negli ultimi mesi.