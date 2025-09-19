Teatro Bonci in scena. Storie, attori e chiavi di un simbolo cittadino

di Raffaella

Candoli

Il teatro Bonci è uno di quei luoghi che portano con sé il fascino della storia e l’identità della comunità cesenate: un bene architettonico e artistico che rafforza il senso di appartenenza e l’orgoglio locale. Con la sua bella facciata neoclassica è uno degli esempi più eleganti di architettura teatrale ottocentesca in Romagna. Fu progettato dall’architetto Vincenzo Ghinelli di Senigallia e inaugurato il 15 agosto 1846. Venne intitolato, qualche decennio dopo, mentre era ancora in vita, al grande tenore cesenate Alessandro Bonci, che seppe conquistare i teatri di mezzo mondo. E, quando tornava nella sua Cesena, il pubblico lo accoglieva con entusiastiche ovazioni. La cavea, con pianta a ferro di cavallo, è concepita secondo la tipologia del teatro all’italiana, un elemento che insieme ai materiali lignei della costruzione rende ottima l’acustica, particolare che rende il Bonci particolarmente apprezzato: non a caso, i grandi interpreti che vi si sono esibiti lo hanno definito un teatro accogliente per la voce. Superare la proverbiale "prova loggione" dei melomani del Bonci, molto preparati, ma anche decisamente critici, quando non anche intemperanti, era sinonimo di qualità artistica. Il palcoscenico, col pavimento inclinato, tra i più vasti tra i teatri storici all’italiana per profondità e versatilità, ha ospitato non solo opere liriche, primaria vocazione del Comunale, ma dal 1900, soprattutto spettacoli di prosa, ma anche concerti e danza.

Nel periodo del dopoguerra, il teatro Bonci ha conosciuto una fase di grande successo. Tra gli attori che ne calcarono le scene, alloggiando all’Hotel Leon D’Oro (riconvertito in abitazioni e studi privati) Vittorio Gassman che vi debuttò nel 1952 con Amleto. Seguirono Peppino De Filippo, Nino Taranto, Wanda Osiris, Ugo Tognazzi, Gino Bramieri, Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Gino Cervi. La compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani recitò al Teatro Bonci nella stagione 1955/1956 e anche un decennio più tardi era presente in cartellone. Ancora, la Compagnia di Anna Proclemer–Giorgio Albertazzi, e poi Carmelo Bene, resosi protagonista di un increscioso episodio degno del personaggio bizzarro qual era: dal balcone del Leon D’Oro fece pipì sulla gente che affollava il mercato del sabato; Annamaria Guarnieri, Gabriele Lavia, Mariangela Melato, Paolo Poli. Insomma, "anni d’oro" e personaggi di spicco della prosa e dello spettacolo. E se di molti di essi restano foto, autografi, programmi di sala, manifesti, oggetti di scena, lo si deve alla passione sviscerata e alla "custodia" di fatto esercitata sul Bonci da Danilo Settefonti, dapprima ispettore di scena e poi custode del "Comunale"; oggi quel materiale costituisce il nucleo dell’archivio storico del teatro. Tra quei cimeli anche una antica pesante chiave (quella originaria del portone principale del teatro?), con impressa la firma del gonfaloniere Saladino Saladini dei conti Pilastri, che sostenne fortemente la costruzione del teatro sul preesistente teatro Spada, addirittura anticipandone i fondi. Quella chiave fu consegnata da Settefonti a Franco Pollini che del Bonci è stato direttore per 42 anni e che a sua volta, nel maggio 2022, nel lasciare l’incarico per pensionamento, l’ha affidata all’attuale coordinatrice Cosetta Nicolini la quale rappresenta il collegamento fra la direzione artistica Ert e il teatro cesenate, teatro che è stato la spinta dall’attore Franco Mescolini in poi, per la nascita di compagnie teatrali quali Societas e Raffaello Sanzio di fama internazionale.

Se per anni il Bonci fu un teatro "di élite": i palchi erano occupati dalle famiglie più in vista, mentre il loggione accoglieva gli spettatori meno abbienti, con il Novecento e soprattutto negli ultimi decenni, il Teatro è diventato un luogo della città, aperto alla città. Un luogo civico da frequentare senza timori reverenziali, a partire dalla più tenera età. Va a tal proposito citata la felice intuizione dell’allora assessore alla Cultura Roberto Casalini, che 45 anni fa volle la rassegna "Teatro ragazzi", ancora attiva, che conta tra gennaio e maggio oltre 15mila presenze di spettatori dalla materna alle superiori. Accoglienza e inclusività dimostrati attraverso il progetto "Teatro No Limits" del Centro Diego Fabbri di Forlì che si occupa di garantire la fruibilità a spettatori con disabilità uditive, attraverso audiodescrizione e sovratitolazione; inoltre la rassegna "Un, due, tre... Teatro! Domeniche al Bonci per tutte le età", una serie di spettacoli pomeridiani rivolti a famiglie e bambini. Ancora l’iniziativa "Vengo anch’io!", con laboratori creativi per piccoli partecipanti, mentre i genitori assistono allo spettacolo. Non ultimo da citare, il bar-caffetteria, Caffè del Teatro, riaperto nel 2022, pensato non solo per gustare un buon caffè o una bevanda prima o dopo gli spettacoli, ma per una full immersion lavorativa: il bar è gestito da Ert -Teatro Nazionale in collaborazione con ASP Cesena-Valle Savio e Techné, agenzia formativa della provincia. Qui allievi baristi, seguiti da tutor e professionisti, vivono un’esperienza lavorativa in un contesto reale, a supporto dell’inclusione sociale. Infine uno sguardo al foyer col suo inconsueto comò: chiunque può aprirne i "cassetti della memoria" e magicamente ascoltare le voci di attrici e attori che hanno calcato le tavole del Bonci nel corso del tempo.