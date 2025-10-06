Tecnologia salvavita, un faro acceso sul mondo

Livanova (+ 8,7%), Eurosets (+ 30%), B.Braun (+ 7%), Aferetica (+ 30%). Si potrebbe continuare all’infinito elencando i risultati straordinari raggiunti nel 2024 dalle aziende del Distretto Biomedicale di Mirandola. Numeri vicini alla doppia cifra caratterizzano un po’ tutte le maggiori aziende. E accanto ad investitori italiani non è difficile trovare grandi multinazionali che hanno deciso di concentrare qui le loro produzioni di eccellenza in macchinari e tecnologie salvavita. Nonostante la vicenda legata all’irrisolta riscossione del payback sanitario, che mina la solidità e le prospettive, soprattutto delle realtà più piccole, come denuncia Fifo-Confcommercio, il comparto biomedicale ha continuato a macinare risultati e utili. "Aferetica – commenta l’amministratore delegato Mauro Atti – cresce del 30% perché crea terapie come la perfusione d’organo per i trapianti. Guai a tarpare le ali all’innovazione con provvedimenti come il payback o chiudendo i mercati. Ne fanno le spese per primi i pazienti". Alle minacce interne ed esterne (dazi) le imprese rispondono col lancio di nuovi prodotti che proiettano il settore su una nuova dimensione che poggia su tecnologia, innovazione e industria 5.0. Qui industria 5.0 in alcune aziende è già realtà, anzi è un passo più avanti come in B.Braun, selezionata come modello europeo per testare il framework, lo strumento concepito per misurare l’allineamento strategico e operativo delle imprese ai principi dell’Industria 5.0.

Nel 1962 quando Mario Veronesi diede vita alla prima pionieristica azienda biomedicale, certamente non immaginava di avere piantato un seme che sarebbe diventato un campo rigoglioso, ma certamente aveva compreso le potenzialità di affermazione di un settore di impresa che coniugava le conquiste scientifiche della medicina al progresso industriale. Era il nucleo del biomedicale che oggi abbraccia e guarda ai progressi della bioingegneria. "Il biomedicale è strategico per il territorio e per il Paese. Dazi e payback preoccupano e pongono sfide per il business in Italia, ma puntiamo – dice Alexander Ehm, managing director di B. Braun Avitum Italy – a rafforzarci per rimanere e investire nel futuro". In sessanta anni il distretto non si è mai arrestato. Nemmeno il terremoto del 2012 è stato in grado di contenere la spinta alla sua crescita, diventando un esempio di resilienza, strategico per l’economia italiana. Di fronte alla stagnazione manifatturiera, il distretto biomedicale di Mirandola brilla come un faro, affidandosi a investimenti di decine di milioni di euro in nuove unità produttive e nuove assunzioni di centinaia di addetti.

Solo le difficoltà a reperire manodopera nei ruoli operativi e inerenti alla Ricerca & Sviluppo e Ingegneria di produzione possono oggi frenarne la crescita.

Alberto Greco