Torna il tour del Carlino nelle città: tappe a Reggio Emilia e Cesena

Bologna, 12 settembre 2025 – Prima Reggio Emilia, poi Cesena. Il Resto del Carlino, dopo una breve pausa estiva, torna a festeggiare i 140 anni. Lo fa con una doppia data ravvicinata in Emilia-Romagna. Da Reggio Emilia a Cesena, dal nord al sud di questa splendida regione. E con ospiti di altissimo livello, come Iva Zanicchi, Mirko Casadei, Beppe Carletti dei Nomadi e tanti altri. Ma andiamo per ordine.

REGGIO EMILIA Martedì, alle 18, ecco la tappa nella sala degli Specchi del teatro Valli di Reggio Emilia, in piazza Martiri del 7 luglio. Un evento speciale che vuole raccontare il radicamento del Carlino nella realtà reggiana, le radici e le eccellenze del territorio a partire dal passato per aprirsi al futuro. L’evento si aprirà con l’intervento del vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi saliranno sul palco, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli ospiti della manifestazione. Tra gli invitati l’aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, il leader dei Nomadi Beppe Carletti, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni, l’assessore regionale Alessio Mammi, il direttore de I Teatri Paolo Cantù, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Dop Nicola Bertinelli, l’attore-agricoltore Andrea Gherpelli, l’artista Max Collini, il fumettista Giuseppe Camuncoli e Jessica Ferreri, direttrice della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. E poi, sponda sport, l’allenatore Davide Dionigi e il capitano della Reggiana Paolo Rozzio, il capitano Michele Vitali e il general manager Marco Sambugaro della Pallacanestro Reggiana, Alessandro Medici, direttore marketing e commerciale Cantina Medici Ermete, e Giuliano Razzoli, campione olimpico e presidente Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. Saranno i giornalisti del Carlino a intervistare gli ospiti su ciò che rappresentano, ma soprattutto sul rapporto con la città e i reggiani. Al termine della serata il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso per rinnovare un ‘patto’ che dura da 140 anni: un giornale al servizio dei lettori e della città.

Per partecipare all’evento alla Sala degli Specchi iscriversi al link: ilrestodelcarlino.it/140/tour-reggioemilia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

CESENA Poi, venerdì prossimo, il 19 settembre, ecco la tappa a Cesena. L’appuntamento è alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, in piazza Maurizio Bufalini. Sul palco ci saranno volti noti della città: dalle istituzioni alla cultura, passando per le realtà sociali e lo sport. L’iniziativa, anche in questo caso, si aprirà con l’intervento del vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi, spazio agli ospiti. Tra gli invitati ci sono il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, l’ideatore di Rockin’1000 Fabio Zaffagnini, la fondatrice delle Cucine Popolari di Cesena Elena Baredi, i due produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi (‘padri’ dei film ‘Est’ e ‘Tornando a Est’), il musicista Mirko Casadei e infine una rappresentanza del Cesena, guidata dal direttore generale Corrado Di Taranto e con l’intervento speciale del ‘Condor’ Massimo Agostini. Saranno i giornalisti del Carlino a intervistare di volta in volta gli ospiti sul loro campo specifico, ma soprattutto sul rapporto con la città e i cesenati. Al termine, il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso. L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito. I posti in sala perciò sono limitati ed è consigliabile prenotarsi per partecipare all’evento sulla pagina www.ilrestodelcarlino.it/140/tour-cesena.