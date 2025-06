Il Tour del Carlino arriva a Forlì, dall’alluvione a sport e ballo liscio: racconti, personaggi ed emozioni

Forlì, 27 giugno 2025 – Il Carlino è pronto a celebrare i propri 140 anni anche a Forlì. Stasera alle 18 l’appuntamento con i lettori e le istituzioni è nel cuore della città, a pochi passi dalla centralissima piazza Saffi, all’altezza dei civici 2 e 4 di corso della Repubblica, sotto il porticato della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, che è nostro partner nell’iniziativa (che ha anche il patrocinio del Comune di Forlì ed è sostenuta dagli sponsor locali Cna Forlì-Cesena e Confesercenti Forlì).

Sfoglia lo speciale

Dopo i saluti del presidente della Bcc Giuseppe Gambi, entreremo nel vivo con un cocktail di informazione, storie, personaggi, emozioni. Da mescolare con cultura, solidarietà, tradizione e sport. Il primo ospite sarà il sindaco Gian Luca Zattini, che salirà sul palco per rispondere alle domande della redazione. Parleremo dell’alluvione, della candidatura di Forlì (insieme a Cesena) a ‘capitale italiana della cultura’ per il 2028 e della città che cambia. Dalla cultura alla musica, con un nome e un volto che richiamano immediatamente il liscio: Roberta Cappelletti. La nota cantante è il trait-d’union tra gli interpreti storici che hanno come capostipite Secondo Casadei e la cosiddetta ‘generazione Z’ del liscio, i giovani che lei stessa (e Forlì) ha saputo coinvolgere con varie iniziative. Un recupero della tradizione che ha un obiettivo ambizioso sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna: candidare la musica delle balere a patrimonio immateriale dell’umanità all’Unesco.

In Romagna ci si diverte ma si sa anche soffrire, resistendo e facendosi forza l’un l’altro. E così due donne eccezionali racconteranno le loro storie: Giorgia Bussi, imprenditrice agricola alluvionata nel maggio 2023, quando le sue immagini fecero il giro d’Italia per via del salvataggio in elicottero dei vigili del fuoco insieme ai propri figli Jennifer e Diego, che aveva appena un mese e mezzo. E poi Virginia Baldassarri, anche lei mamma, che sta affrontando una prova diversa: ha perso le gambe e una mano a causa di una terribile infezione. Non deve sentirsi sola, però: dal suo paese (Fratta Terme, nel comune di Bertinoro) è scattata un’enorme mobilitazione che ha coinvolto anche la città, e che l’ha portata a ricevere 160mila euro. Ha comprato anche le protesi con le quali è tornata a camminare.

Ricorderemo la storia del giornale, con Annamaria, figlia di Sante Montanari, fotografo del Carlino dal 1960 al 2008, che ha immortalato gli eventi più importanti (e anche drammatici) della storia della città: dalla visita di Giovanni Paolo II all’omicidio di Roberto Ruffilli da parte delle Brigate Rosse. Infine, una pagina dedicata alle emozioni dello sport: Andrea Niccolai rivivrà con noi il canestro con cui trent’anni fa portò l’Olitalia Forlì per l’ultima volta nella massima serie del basket, in un sentitissimo derby contro Rimini. Mentre Riccardo Gaiola, capitano del Forlì Calcio, racconterà la cavalcata da record che ha dato la promozione in serie C dei galletti biancorossi a 8 anni dall’ultima volta (mister Alessandro Miramari, già annunciato come ospite, non potrà esserci).

Al termine, il Carlino inviterà tutti i presenti, compresi i cittadini e i lettori, a un brindisi festoso, per rinnovare un patto che dura da 140 anni.