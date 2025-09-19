Il tour del Carlino arriva oggi a Cesena. Talk show alla Malatestiana con i protagonisti della città

Cesena, 19 settembre 2025 – Il tour celebrativo per i 140 anni del Resto del Carlino fa tappa oggi a Cesena. L’appuntamento aperto a tutti i lettori e i cittadini è alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Un evento speciale, un talk show con tanti ospiti tra i protagonisti della vita cittadina nei vari ambiti, dalla politica alla società, dal volontariato allo sport, allo spettacolo.

Lo speciale: i 140 anni de il Resto del Carlino

L’iniziativa si aprirà con il saluto del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi entreranno in scena uno per volta, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli invitati alla manifestazione. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulla realtà cesenate. Saranno intervistati in pubblico dai giornalisti del Resto del Carlino. Il sindaco Enzo Lattuca dialogherà con il vicedirettore Baroncini e il capo della redazione cesenate Emanuele Chesi. Il secondo ospite della giornata è il vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, per una delle sue prime uscite pubbliche dall’insediamento a capo della diocesi di Cesena-Sarsina. Poi Elena Baredi, fondatrice dell’associazione Cucine Popolari di Cesena, racconterà l’esperienza del ristorante solidale. Ed ecco Moreno Conficconi, in arte Moreno il Biondo, virtuoso del clarinetto e del sassofono, icona del liscio romagnolo, già componente dell’Orchestra Casadei e braccio destro di Raoul, in questi giorni animatore della ‘Settimana del liscio’ a Gatteo Mare. Ancora musica in primo piano con Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000: parlerà dell’avventura della più grande rock band nata a Cesena dieci anni fa, un’impresa nata quasi per gioco che mobilita l’entusiasmo di migliaia di musicisti e fan in tutto il mondo. I due produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi racconteranno come sono nati i film ‘Est’ e ‘Tornando a Est’, due pellicole made in Cesena che hanno ottenuto un buon successo di pubblico e ricevuto numerosi riconoscimenti nei festival cinematografici in Italia e all’estero. Gran finale del talk show con il Cesena: la società bianconera sarà rappresentata dal direttore generale Corrado Di Taranto e dal dirigente Massimo Agostini, il celebre ‘Condor di indimenticabili stagioni calcistiche bianconere.

Un piccolo spazio della manifestazione sarà dedicato anche al Carlino di Cesena, con un riconoscimento ai giornalisti della redazione con la più militanza professionale.

Al termine, il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso e un buffet.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, ma i posti in sala sono limitati, per questo è consigliabile prenotare dal sito internet.