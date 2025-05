140 del Carlino, il tour a Imola: protagonisti, storie e ricordi per la festa coi nostri lettori

Imola, 9 maggio 2025 – La sala BCC del Cinema Centrale di Imola ha dato il via al tour dei 140 anni del giornale. I lettori, in compagnia dei giornalisti, hanno assistito agli interventi di diversi ospiti all’evento ‘Caffé Carlino’.

Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, ha fatto gli onori di casa. Un video sulla storia del giornale, poi il dialogo è partito dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con il governatore della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

Per de Pascale il circuito è pronto e augura al pubblico (attesi oltre 180mila tifosi, ndr) di godersi il Gran Premio in arrivo il prossimo weekend.

Per quanto riguarda l’appuntamento dell’anno prossimo, il Governatore assicura che farà "tutto ciò che è possibile. Non esiste luogo più titolato di Imola in Europa”.

Tour 140 del Carlino, sfoglia il nostro speciale

In seguito, l’intervista di Enrico Agnessi, firma del Carlino di Imola, al sindaco Marco Panieri.

Il primo cittadino ha rivelato il suo angolo del cuore in città: il centro storico. Poi uno sguardo al futuro: Panieri conferma di volersi candidare per un secondo mandato, con l’obiettivo di dare alla città l’opportunità di mettere in gioco un progetto di ampio respiro.

"Ci sono tante cose da fare - ha affermato Panieri -, questa è una città che vuole continuare a crescere”.

Tra le sfide più impegnative, la trasformazione dell’Osservanza e la sanità.

Il terzo ospite è stato Giuseppe Gambi, presidente del cda della Bcc ravennate, forlivese e imolese, che ha sottolineato l’importanza del Cinema Centrale per vivere appieno la città.

In seguito Giancarlo Minardi, presidente di Formula Imola, ha rivissuto il 7 aprile 1985, data del primo Gran premio. “Tutti facevano tutto - ricorda Minardi -, ho anche cambiato una gomma”.

Ciò che Minardi apprezza più dell’Autodromo è la versatilità: va bene per il veloce, per il lento e per il misto.

Voce alla cultura, con l’intervento della regista de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, Margherita Ferri, intervistata da Andrea Zanchi, capocronista del Carlino di Bologna.

Ferri è cresciuta a Imola e ricorda con piacere gli anni passati alla Palazzina. È emozionata di tornare a girare a Bologna per il suo prossimo progetto a cui lavora già da anni, vedrà come protagoniste alcune ragazze adolescenti.

Spazio, di nuovo allo sport: con l’unico campione olimpico imolese di lotta greco-romana Andrea Minguzzi, intervistato da Mattia Grandi. Sono passati 17 anni, ma l’emozione è ancora viva, attualemente insegna ai ragazzi imolesi il suo sport.

Passando al gusto, Giacomo Marcattili del ristorante da 2 stelle Michelin San Domenico è stato intervistato da Gabriele Tassi. Il ristorante è guidato da passione e dedizione, a braccetto con la tradizione e spirito di adattamento ai tempi.

Cristina Degli Esposti ha accolto le sindache rispettivamente di Castel San Pietro Terme e Casalfiumanese, Francesca Marchetti e Beatrice Poli, che hanno discusso delle quote rosa e della parità di genere.

Sul palco anche Nicolas Vacchi, vice presidente del consiglio comunale di Imola. Dal suo punto di vista, ci vuole grande attenzione per le famiglie e politiche sociali con più riguardo per i fragili.

Dulcis in fundo, ancora sport con Gabriele Tassi che ha accolto le ragazze della squadra di volley femminile Clai e il loro presidente.

Infine, il ricordo dello storico giornalista Ezio Pirazzini, in compagnia della figlia Gabriella.

A sorpresa, la premiazione del fotoreporter Marco Isola e della nostra ex giornalista Lidia Golinelli.