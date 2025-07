Tra futuro e tradizione. Una realtà solida al fianco di imprese e risparmiatori

Un’esperienza lunga più di un secolo. Dal lontano 1858 Carifermo rappresenta un pilastro per il territorio, coniugando radici profonde e sguardo proiettato al futuro. Il direttore Ermanno Traini spiega l’approccio della banca, fondato sulla relazione con famiglie e imprese, salde politiche di credito e impegno costante per innovazione, sostenibilità e sviluppo locale.

Carifermo è da sempre un punto di riferimento per il territorio: come si coniugano oggi tradizione e innovazione nella vostra strategia bancaria?

"Storia e futuro, solidità, prossimità, relazione. Questi 168 anni sono un segno tangibile di longevità per una realtà che innova e sa cambiare. Il passato rappresenta per noi un punto fermo dal quale partire. La nostra sede storica, Palazzo Matteucci, nel centro di Fermo, è la dimostrazione che le decisioni sono vicine ai territori in cui la banca opera. Una strategia che parla di crescita e di attenzione, di voglia di investire e di affiancare persone, famiglie e imprese. I nostri utili vengono reinvestiti nel territorio tramite le attività della Fondazione, soprattutto nei suoi settori più rilevanti: cultura, educazione, sociale, sanità e filantropia. Per noi è un grande motivo di orgoglio".

Il rapporto con famiglie e imprese locali è centrale: quali sono le principali richieste e come rispondete?

"Carifermo vuole continuare ad essere interlocutrice del territorio, servendolo con competenza e fiducia, nei grandi e piccoli comuni, nelle aree industriali o agricole/artigianali, tutelando i più fragili. Il fattore umano resta fondamentale, così come il servizio, la celerità delle risposte, la filiera corta. Siamo e dobbiamo essere sempre più antenne sui territori, in grado di intercettare le esigenze, adattarci rapidamente, favorire l’inclusione finanziaria. Le richieste riguardano tutti i servizi e i processi bancari del nostro business model. Le risposte devono essere tempestive e, soprattutto, in linea con le reali esigenze della clientela".

In un contesto macroeconomico instabile, quali politiche di credito state adottando per sostenere il tessuto economico locale?

"Grazie alla qualificata professionalità delle sue persone e alla proficua collaborazione con selezionati partner, Carifermo è concretamente al fianco delle aziende e delle attività imprenditoriali, supportandole nelle fasi di avvio, consolidamento e sviluppo, con risposte rapide, nonché e una costante consulenza, analizzando attentamente la validità delle iniziative".

Il bilancio del 2024 si è chiuso con il segno ‘più’ in diversi ambiti: Quali i fattori chiave del risultato?

"I numeri dimostrano la fiducia che imprese e famiglie ci riconoscono. La nostra è una banca che intercetta i bisogni di risparmiatori e attività produttive, rafforzando la presenza nei territori storici e ampliandosi verso nord con l’Agenzia di Ancona. Investiamo molto nella formazione delle persone, promuovendo un ambiente di lavoro motivato, equo e inclusivo".

Tra le iniziative recenti, quali esprimono al meglio il rapporto con il territorio?

"Sicuramente la collaborazione fattiva con i tanti stakeholder locali. Non possiamo non citare le tante attività del progetto ’La Banca per i giovani’ svolte con le scuole. Obiettivo della banca è lo sviluppo economico, ma anche culturale e sociale. Durante l’anno scolastico appena trascorso, abbiamo organizzato 18 incontri con 25 classi delle superiori per ’Carifermo incontra la scuola’. 1131 alunni di 67 classi primarie hanno partecipato a ’Crea il logo!’ e altre 12 classi hanno visitato le nostre filiali grazie al progetto ’Oggi vado in Banca’".

Guardando al futuro, come affrontate le sfide di sostenibilità e digitalizzazione?

"Abbiamo nel Dna l’impegno per un cambiamento sostenibile e inclusivo del territorio, consapevoli dell’impatto che la nostra azione può avere sul contesto sociale e ambientale. Vogliamo costruire, con aziende, persone ed enti, una comunità migliore per le generazioni presenti e future. Digitale e innovazione sono tra i nostri focus, mantenendo alta l’attenzione sulla cybersecurity. Stiamo sperimentando l’intelligenza artificiale in diversi ambiti operativi e commerciali, quale strumento al servizio dell’uomo.

Valeria Eufemia