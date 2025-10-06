Transtir, da oltre 40 anni eccellenza nella logistica: "Visione e concretezza"

La partnership fra Transtir e Il Resto del Carlino (Transtir è sponsor di tappa delle celebrazioni modenesi per i 140 anni del giornale) nasce dalla condivisione di valori profondi come l’amore per il territorio, la volontà di promuoverne le eccellenze e l’impegno costante per uno sviluppo sostenibile, radicato nei luoghi in cui si opera ogni giorno. C’è un’Italia che si muove, collega territori, attraversa confini e fa arrivare merci, idee e opportunità ovunque siano richieste. In questo panorama, Transtir rappresenta da oltre quarant’anni un punto di riferimento nel settore dei trasporti e della logistica.

Fondata nel 1978 a Carpi, nel cuore dell’Emilia-Romagna, l’azienda nasce come casa di spedizioni, distinguendosi fin da subito per affidabilità e attenzione verso le esigenze del cliente. Nel corso degli anni ha saputo evolversi con visione e coraggio, trasformandosi in una realtà moderna, strutturata e orientata al futuro. Lo ha fatto anche dando vita a due filiali, una a Prato e una a Milano, e a un polo logistico situato a Reggiolo. Oggi Transtir gestisce spedizioni nazionali e internazionali via terra, mare ed aereo, offrendo anche soluzioni logistiche integrate ad alto valore aggiunto. L’offerta comprende servizi avanzati come consegne rapide per chi ha esigenze urgenti, spedizioni dedicate alla grande distribuzione, gestioni personalizzate per imprese, oltre a una logistica evoluta che include imballaggio, etichettatura, picking, assemblaggio, gestione dei resi e stoccaggio in magazzini videosorvegliati. "Transtir non si limita a trasportare merci, ma pianifica e ottimizza i flussi, riduce i costi, migliora i tempi di consegna e supporta le aziende nel loro percorso di crescita. La forza di Transtir risiede nella sua capacità di integrare l’esperienza maturata nel tempo a un modello operativo flessibile e digitalizzato, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. Inoltre, il suo team garantisce al cliente un’assistenza continua ed attenta. Oggi più che mai, le imprese hanno bisogno di partner che uniscano visione strategica e concretezza operativa. Transtir è uno di questi".

(Nella foto sopra ci sono i titolari, i branch manager delle varie filiali e responsabili).