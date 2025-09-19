Tutte le nostre iniziative. La cultura di Cronisti in Classe, l’arte del Teatro e la sfida tra bar

Da anni il Resto del Carlino porta avanti iniziative culturali, solidali, artistiche, progetti per promuovere il territorio e dare spazio al talento e alla comunicazione. Tra le iniziative principali introdotte dal nostro giornale ben 23 anni fa, c’è Cronisti in Classe, con i riflettori puntati sugli adolescenti. Un concorso dove gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria diventano giornalisti e redattori, e affrontano temi di cultura, politica, storia, bullismo, adolescenza, ambiente e attualità.

Nell’edizione 2025 è stata la scuola media Sacro Cuore di Cesena la vincitrice del Campionato di Giornalismo, con il lavoro ‘La piaga sociale del bullismo. Il vuoto nel cuore di una madre’. Il primato è stato sancito dal responso della giuria, composta dai redattori del Resto del Carlino di Cesena e presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Al secondo posto la scuola media di San Domenico con l’articolo ‘Viaggio nel paranormale. Un brivido separa sogno e realtà’. Il terzo posto è stato assegnato alla scuola media di Roncofreddo, con il lavoro ‘L’amicizia reale e virtuale’.

Alle scuole vincitrici sono stati assegnati premi, buoni acquisto per 530 euro, e a tutti sono state donate le nostre targhe. L’edizione 2025 del Campionato di Giornalismo ha coinvolto a Cesena 572 studenti, 28 classi e 9 scuole medie del territorio. Al Palazzo del Capitano si è svolta la premiazione di Cronisti in Classe. Una platea gremita, con studenti, professori, dirigenti e gli ospiti di onore della nostra iniziativa, i fedeli sponsor del Campionato di Giornalismo. Si tratta di Confcommercio Cesenate e Iscom (con il presidente Corrado Augusto Patrignani), Confcooperative Romagna (direttore Andrea Pazzi), Centrale del Latte di Cesena (direttore Daniele Bazzocchi) e Broker Golinucci Assicurazioni (guidata da Paolo Golinucci e dal figlio Lorenzo). Oltre ai premi e ai gadget, sono state offerte a tutti i presenti merendine da Confcooperative, yogurt dalla Centrale del Latte e biglietti omaggiati da Brn Bike Village di Forlimpopoli.

Le iniziative de Il Resto del Carlino non si esauriscono certamente qui. Tra le tante, merita di essere ricordato ‘Teatro in Classe’, organizzato dal Resto del Carlino, sponsorizzato da Conad in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione Ert / Teatro Nazionale e giunto alla dodicesima edizione. Sono stati coinvolti 153 studenti e studentesse di 6 istituti superiori, che dopo aver assistito a uno spettacolo al ‘Bonci’, si sono messi all’opera redigendo recensioni pubblicate sulle nostre pagine. La giuria, composta da Luciana Berretti (ex insegnante), Emanuele Chesi (caporedattore della redazione cesenate del Resto del Carlino), Emanuela Dallagiovanna (ufficio stampa Ert Fondazione – Teatro Bonci), Enrica Mancini (Ufficio Formazione Cia Conad) e Teresa Vila (drammaturga), ha assegnato il primo premio al liceo linguistico Alpi (che ha recensito lo spettacolo La Grande Magia). Il secondo premio al liceo scientifico Righi di Cesena (per lo spettacolo Re Chicchinella), mentre il terzo è stato assegnato all’istituto agrario Garibaldi/ Da Vinci (con ‘L’ultima estate – Falcone e Borsellino 30 anni dopo’). La classe vincitrice ha ricevuto un’edizione di ‘Intùiti Creative Cards’, uno strumento didattico per la scrittura creativa, mentre ai primi tre classificati sono state consegnati ingressi omaggio al Bonci.

Il sipario de Il Resto del Carlino si è aperto anche su un’ulteriore iniziativa che ha coinvolto dal vivo i bar cesenati, decretando ‘Il miglior barista è…’. Un podio tutto al femminile, per la seconda edizione dell’iniziativa, promossa da Confesercenti Cesenate. Alla cerimonia finale, alla presenza del presidente Cesare Soldati, del titolare di Estados café Daniele Versari, del responsabile della redazione cesenate del Resto del Carlino Emanuele Chesi e di Gabriele Giovagnini e Luisella Mengozzi per l’agenzia Speed, il primo premio è stato consegnato a Sara Zedde del Caffé Martini di corso Garibaldi, che ha trionfato con ben 2.351 tagliandi. Per lei una targa ricordo, una macchina per caffè e prodotti offerti da Estados caffé. Targa e premi di Estados anche per la seconda classifica Rudy Sherifi votata da 1.294 lettori (del bar della clinica San Lorenzino) e per la terza Ilaria Ricci che ha ricevuto 1.118 voti (Shiva 95, ex pasticceria Olivi, via Madonna dello Schioppo). Sono arrivati in redazione 7.522 coupon compilati. Un successo oltre le aspettative, che conferma che l’iniziativa è stata apprezzata e appoggiata da migliaia di lettori.