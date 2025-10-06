Un amore lungo 80 anni . La cronaca di Modena è nata in centro storico nel giorno di San Valentino

Manicardi

Non è un caso che il Carlino Modena sia nato nel giorno di San Valentino del 1946: un amore, quello del nostro giornale con la sua città e la sua provincia, che dura da ben 80 anni. Ci sono stati, in questo lungo cammino, momenti bellissimi, tragedie, risate, lacrime ed emozioni. Insieme ai lettori abbiamo raccontato la nostra terra e insieme abbiamo combattuto importanti battaglie che hanno sempre avuto – e continuano ad avere – un unico obiettivo: raccontare sì, ma con occhio critico per contribuire a far crescere un territorio che è, prima di tutto, lo specchio di chi ci vive.

Quando nacque la cronaca di Modena dell’allora Giornale dell’Emilia, in città abitavano poco più di 107mila persone e il quotidiano costava 4 lire. La redazione era a due passi dall’Accademia Militare e dal Duomo, in via Farini al civico 1 dove rimase fino al 28 agosto del 1948 quando traslocò in via Donzi. Il primo responsabile della pagina modenese fu Ostilio Lucarini che prese le redini della cronaca appunto nel 1946, anno in cui Modena – come il resto del Paese – cercava di risollevarsi dopo il periodo bellico con addosso il peso delle macerie e dell’ansia per un futuro incerto. I modenesi – lo dimostrarono allora e lo hanno dimostrato in anni più recenti, come dopo il sisma del 2012 – non hanno mai avuto paura di rimboccarsi le maniche. Nel dopoguerra, quando la riconquistata libertà si è portata dietro anche la speranza, Modena ha iniziato a reinventarsi. Una rinascita che il Carlino ha raccontato da subito, dando voce alle paure e ai successi di una generazione che ci ha insegnato davvero tanto.

Remo Lugli, autore del primo articolo che uscì nell’edizione del Carlino Modena del febbraio ’46, parlando proprio di quei giorni descrive "una piazza Grande sempre piena di grappoli di persone che discutono, contrattano, fanno scambi. Ricostruzione, costituzione, abbasso, evviva...una casa a chi non ce l’ha gridavano i comizianti dal balcone del Municipio e dai palchi improvvisati".

E noi del Carlino eravamo lì, eravamo già lì a raccontare una ritrovata vivacità sociale che poi ha dato vita alla grande realtà industriale – e non solo – che è Modena oggi.

Il boom economico che si è consolidato tra gli anni ’70 e ’90 grazie a imprenditori coraggiosi e geniali, era ancora lontano. In quel momento bisognava fare i conti con oltre 250 fabbriche rase al suolo e con il comparto agricolo in ginocchio.

"Il nostro giornale – ha scritto Roberto G. Rolando, già responsabile del Carlino Modena, nel 2010, in occasione dei 125 anni del Carlino – riferiva puntualmente i grandi avvenimenti ma continuava a svolgere il suo ruolo di servizio ai cittadini". Questo è stato il Carlino quando era indispensabile sapere dove trovare il sale e lo zucchero o dove poter guardare un film per distrarsi dai problemi quotidiani. E questo è oggi: un punto di riferimento, "uno di famiglia" (come disse il grande imprenditore Luigi Cremonini, patron del gruppo Inalca) a cui poter raccontare tutti i problemi, un amico da chiamare per capire come risolvere qualcosa, per denunciare cosa non va nel quartiere o semplicemente per raccontare la propria opinione. Il Carlino è la casa di tutti. Da sempre. E ha accompagnato, in questi 80 anni, la crescita e lo sviluppo di un territorio che, a partire dagli anni Cinquanta, ha cominciato a industrializzarsi trasformandosi da centro agricolo a polo manifatturiero. ⸻

Ma sono stati gli anni Sessanta a rappresentare una vera svolta per Modena e per la sua ricca e vivace provincia. In redazione, che era in via Falloppia, in pieno centro, c’era il capo pagina Candido Bonvicini che aveva preso le redini, nel ’62, da Velello Muratori. In quegli anni nascono aziende che diventeranno famose nel mondo: la Ferrari a Maranello, la Maserati, le imprese meccaniche, ceramiche e alimentari. La città vive una notevole espansione urbana, con la costruzione di nuovi quartieri e infrastrutture. La forte presenza del movimento sindacale e operaio, in linea con la tradizione emiliana, porta negli anni Settanta a conflitti sociali e a trasformazioni. Toccherà alla redazione guidata da Graziano Manni, capo dal 1970 al 1992 con la sede che si era intanto trasferita in via Emilia Est, a due passi da Largo Garibaldi, raccontare sulle nostre pagine un periodo segnato da scioperi, proteste e lotte sociali, legate soprattutto al mondo del lavoro e dell’istruzione. Lo sviluppo industriale non si è mai fermato, ma iniziarono anche le prime crisi settoriali. "Si trattava – ha scritto Manni in occasione dei 125 anni del Carlino – di mostrare quanto possibile di ciò che stava dietro le quinte di una amministrazione imperniata sullo strapotere di un Partito Comunista che governava grazie a un consenso di oltre il 54% dei voti". Scavare, capire e poi raccontare, con trasparenza, correttezza e precisione per dare ai modenesi gli strumenti per poter capire, analizzare e valutare. Ma quelli erano anni in cui Modena si stava anche affermando come centro culturale, con eventi e istituzioni come il Teatro Comunale e il Conservatorio Vecchi-Tonelli. Ma è negli anni ’80 che siamo diventati un centro importantissimo per la musica grazie a Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Leone Magiera e tanti altri. Sotto la Ghirlandina ci si nutre di lirica tanto che questa tradizione, è sfociata, negli ultimi anni, nel Festival del Belcanto.

Negli anni Novanta anche Modena ha vissuto la crisi industriale globale ma è stata capace di reagire puntando sull’alta tecnologia, sulla formazione (l’Università di Modena e Reggio Emilia si sviluppa molto) sui servizi avanzati e rafforzando quello che sarà il settore che ci contraddistingue ancora oggi: l’enogastronomia. Modena diventa simbolo della cucina emiliana, grazie anche a grandi chef come Massimo Bottura e ai suoi prodotti unici come l’Aceto balsamico tradizionale e il Lambrusco. A capo della redazione, in quegli anni, c’è Giorgio Corzolani. "Rispetto al 1946 – scriveva Corzolani – tutto è cambiato: lo stile tipografico, il linguaggio, la scelta delle notizie, la titolazione. Siamo cambiati, ma in meglio o in peggio?". E’ una domanda che vale ancora oggi, che ci facciamo ogni giorno e che ha un’unica risposta: qualunque sia la forma, il veicolo o il modo, la cosa importante è che l’informazione deve continuare a correre perché solo così riusciremo, insieme, a difendere la democrazia.

E siamo agli anni 2000, all’inizio dei quali l’internazionalizzazione delle imprese è stata protagonista insieme alla necessità di ragionare sul tema della sostenibilità. Il settore culturale, in questi anni, si è arricchito ulteriormente facendo di Modena non solo una città produttiva ma anche ’di cultura’: mostre, musei (come il Museo Enzo Ferrari), eventi musicali. L’innovazione e l’abitudine a guardare sempre oltre è tra i motivi per cui proprio qui nascono distretti industriali che rappresentano ancora oggi eccellenze mondiali: il biomedicale nella Bassa, la ceramica nel distretto Sassolese, l’agroalimentare, la moda a Carpi, solo per citarne alcune. Neanche il sisma del 2012, uno dei momenti più tragici e difficili per la nostra terra, ha fermato i modenesi che, dopo un primo momento di comprensibile choc, hanno reagito ricostruendo tutto e senza mai fermare la produzione industriale.

Ancora oggi Modena continua a puntare sulla cultura (Festival Filosofia, Musei civici, Teatro Pavarotti-Freni), sul turismo e sullo sport. La gastronomia ha ottenuto riconoscimenti mondiali, in particolare con il ristorante Osteria Francescana di Massimo Bottura, più volte eletto miglior ristorante al mondo. E il Carlino è ancora qui a raccontare tutto questo.