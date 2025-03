Un giornale che dà voce ai cittadini

Non sono molte le testate che riescono a raggiungere il ragguardevole traguardo delle 140 candeline. Non sono molte quelle che riescono, per un arco di tempo così lungo, a mantenersi fedeli alla propria missione: essere specchio della comunità che raccontano, informano e, in qualche misura, rappresentano. Per questo, come sindaco di Bologna, sono particolarmente lieto di poter fare gli auguri a il Resto del Carlino per l’importante anniversario. Il Carlino ha sempre svolto una funzione in questa città, quella di raccogliere e dare spazio a tante voci, alle storie, ma anche alle preoccupazioni dei nostri cittadini. Un ruolo che considero fondamentale come amministratore, anche quando non mi trovo d’accordo con quello che il giornale scrive, perché grazie a tante di quelle segnalazioni possiamo dare risposte, spiegare le ragioni di scelte spesso non immediate da comprendere, ma fondamentali per la vita dei bolognesi. Guardando indietro alla storia del giornale, il Carlino ha attraversato un lunghissimo pezzo della nostra storia, anche quella meno luminosa, ma rappresentando sempre un punto di riferimento. Gli archivi del Carlino custodiscono una importante parte della nostra memoria, non solo quella fatta di parole, ma anche per immagini. Alcune straordinarie nel segnare un’epoca, come quelle di Nino Comaschi, celebrate nelle scorse settimane dalla nostra Cineteca. In questi anni ho potuto assistere da vicino alle grandi trasformazioni del giornale, che ha saputo adattarsi ai nuovi tempi dell’informazione, evolvendosi, trovando nuove forme e formule, dal digitale ai podcast, che propongono curiosità e mettono in luce anche aspetti delle nostre tradizioni e cultura popolare, al modo di raccontare e vivere insieme lo sport e i nostri colori. Auguri, quindi, per questi 140 anni di vita, e a chi continuerà a scrivere i prossimi capitoli di questa lunga e importante storia.