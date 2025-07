Un giornale radicato nella storia

La questura di Ascoli Piceno si rallegra e rivolge i propri migliori auguri per i 140 anni del Resto del Carlino. Una storia lunghissima, un traguardo importante di una antica testata giornalistica che ha commentato, attraverso tre secoli, i cambiamenti sociali, culturali, politici ed economici di una nazione e della sua società civile, attraverso anche le trasformazioni dello stesso mondo dell’informazione. Un "giornale" che, sempre con grade equilibrio, autorevolezza e forte radicamento nel territorio ha raccontato, ha dato voce, allo stesso tempo, ai piccoli paesi e alle grandi realtà. Il Resto del Carlino, in tutti questi lunghissimi anni ha raccontato fatti che, spesso, come si sa, attengono e hanno rilevanza nel campo della polizia giudiziaria e ciò, da sempre, ha determinato quello stretto connubio, quella sinergia costante, raccontata sovente anche nei libri e al cinema, tra la Polizia di Stato e la carta stampata. In questa provincia esiste dai tempi più lontani una stretta collaborazione tra le due entità che è andata evolvendosi, di pari passo con l’evolversi dei tempi. La Polizia di Stato, in questo territorio, è impegnata in maniera costante e attiva nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in un territorio caratterizzato da una fortissima attrattività turistica, che vede, allo stesso tempo, la compresenza un turismo di massa e di elìte e che proprio per questo, salvo alcune particolari eccezioni, non risente di gravi problematiche occupazionali ma che genera la necessità di garantire la massima sicurezza che i cittadini e i turisti meritano. Grande impegno, inoltre, viene profuso nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ed a tutti i reati connessi alla cd. "malamovida", fenomeno tipico dei luoghi, come la provincia di Ascoli Piceno, di grande attrattività per la sua incomparabile bellezza e per la presenza di numerosissimi locali di somministrazione ed intrattenimento serale e notturno che richiede la necessità costante di tenere alta la guardia, anche contro i reati violenti e predatori. Infine, non si può non menzionare l’impegno della Polizia di Stato nell’espletamento dei numerosi servizi di Ordine pubblico che attengono alle più disparate situazioni di carattere sociale, economico, politico e sportivo. E proprio a quest’ultimo riguardo, non si può non fare riferimento alle due principali compagini calcistiche della provincia, squadre dal grande blasone, oltremodo conosciute a livello nazionale, che nel prossimo campionato si incontreranno dopo quasi quarant’anni.

* Questore di Ascoli Piceno