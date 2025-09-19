Un legame indissolubile. L’Ippodromo del Savio parte integrante di Cesena

di Paolo

L’Ippodromo del Savio è una parte fondamentale della città di Cesena al pari dello Stadio. Anzi, per un periodo ippica e calcio convissero poiché al centro dell’anello sul quale si disputavano le corse al trotto c’era il campo da calcio. Nel 2022, quando già la crisi dell’ippica italiana faceva sentire i suoi pesanti effetti, l’ippodromo del Savio ha celebrato il primo secolo di vita: fu inaugurato domenica 9 aprile 1922. In Italia ce ne sono solo tre che nel 1922 esistevano già e sono rimasti nella collocazione originaria: Trieste (inizio attività nel 1892), Ponte di Brenta, Padova (1901) e Montecatini, Pistoia (1916).

Il ‘Savio’ fa parte della storia della città, del suo vissuto, del suo presente e del suo futuro; l’ippodromo è parte integrante della storia, della cultura e dello sviluppo della città dove nel XIX secolo le corse al trotto si tenevano nel tracciato dei Giardini Pubblici. La storia delle corse al trotto è molto più antica del ‘Savio’: l’idea di un impianto stabile fu lanciata intorno al 1870, ma si concretizzò mezzo secolo dopo, quando la Società Sportiva Renato Serra creò una sezione ippica, il 15 maggio 1920 venne costituita la Società Ippica Cesenate. Come ricorda il giornalista e storico Ettore Barbetta, vero e proprio archivio vivente dell’ippica che ci ha fornito molto spunti per questa ricostruzione, primo presidente fu il cavalier Riccardo Montanari e segretario il giovane avvocato Umberto Calzolari, la cui famiglia avrebbe svolto un ruolo importante nello sviluppo del trotto cesenate: il figlio Augusto (al quale è dedicata la rotonda di fronte all’ingresso principale del ‘Savio’), fu vicepresidente e protagonista insieme a Tomaso Grassi e Bruno Pasini del periodo di maggior splendore ed espansione della società di gestione dell’Ippodromo. Il nipote Umberto, anche lui avvocato, oggi è vicepresidente di HippoGroup Cesenate.

Nel 1922 ci fu la prima stagione di corse con tre giornate (dal 9 al 19 aprile) e montepremi complessivo di 83.450 lire, circa 86.000 euro di oggi. Lo spettacolo sportivo delle corse al trotto diventò un fenomeno sociale: chi andava all’ippodromo metteva il vestito della festa, e le maggiori famiglie facevano a gara a chi aveva i cavalli più veloci, anche perché la concorrenza che arrivava da fuori si faceva sentire.

Dopo gli entusiasmi iniziali, la Società Ippica Cesenate cominciò ad avere problemi di bilancio che portarono alla mancata effettuazione delle riunioni 1925 e 1926, così l’ippodrono fu venduto al Comune di Cesena chene è ancora proprietario (con la concessione prorogata al 2037). L’attività riprese nel 1927, organizzata da un Comitato Cittadino presieduto dal podestà Attilio Biagini, con una riunione di due giornate (premi per 95.200 lire) il 20 e 25 settembre. Nella seconda si corse Il Premio Podesta (Lire 15.000, metri 1609), che viene considerato la prima edizione del Campionato Europeo. In realtà, il 5 maggio si era già corso a Ravenna il Campionato (Lire 30.000, metri 1609). Entrambe le corse in due prove furono vinte dal cavallo americano Homer, di proprietà della milanese Scuderia Lorenteggio, che al Savio stabilì il record europeo in pista da mezzo miglio col tempo di 1.19.0 al chilometro che oggi non varrebbe il piazzamento di un puledro al debutto.

Con la ripresa del 1927, entrò in scena un giovane ingegnere, Riccardo Grassi, padre di Tomaso, entrambi storici presidenti della ‘Cesenate’, e nonno di Riccardo, attuale amministratore delegato di HippoGroup Cesenate. Allora come oggi la breve ma intensa stagione estiva cesenate ha al centro, come dovrebbe essere per tutti gli ippodromi, l’accoglienza del pubblico, senza il quale le corse non avrebbero ragione di essere. Ci sono tre ristoranti, altrettanti bar, il parco giochi per i bambini, il tondino con i pony per il battesimo della sella, il trenino per visitare le scuderie, gli intermezzi con la musica dal vivo, presentazione di libri, iniziative culturali... E poi c’è ‘Cavalli in pista’ con Luciano Poggi che da 38 anni trasmette in diretta le serate di corse su Teleromagna.

Negli ultimi decenni l’Ippodromo del Savio è stato protagonista di tante innovazioni tecniche hanno segnato l’evoluzione dell’ippica italiana, a partire dal 1953 quando fu installato il primo impianto di illuminazione in un ippodromo italiano, la sostituzione del guardrail interno alla pista con paletti flessibili, l’adozione del totalizzatore elettronico, dei nastri ‘alla tedesca’, dell’open stretch che consente il sorpasso all’interno nella dirittura d’arrivo, fino al ‘winner circle’ nel parterre per le premiazioni a contatto col pubblico.