Da oltre 160 anni l’Accademia Militare è parte viva della storia di Modena. Le mura di Palazzo Ducale, che accolgono il cuore pulsante della formazione degli Ufficiali dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, custodiscono anche la memoria di un legame profondo con la città e con i modenesi. Questo legame non è fatto solo di tradizione, ma di quotidiana presenza. La comunità modenese accompagna i nostri Allievi nei momenti più significativi del loro percorso, partecipando con calore alle cerimonie che scandiscono la vita dell’Istituto. Sono occasioni che testimoniano come la città e l’Accademia condividano valori comuni: il senso del dovere, l’impegno verso il bene collettivo, l’orgoglio per la propria storia. In questo contesto, Modena si presenta come un vero ’sistema di sistemi. Un territorio che è esso stesso scuola di eccellenza, in cui sapere, passione e creatività si intrecciano e si alimentano reciprocamente. Qui l’Accademia Militare rappresenta un’eccellenza formativa dentro un tessuto già ricco di straordinarie eccellenze, che rende ancora più saldo e vitale il legame fra istituzione militare e città. Per i nostri Allievi, Modena diventa casa: qui imparano non solo a indossare con onore l’uniforme, ma anche a vivere lo spirito di solidarietà e di coesione che caratterizza questa terra. È un dono prezioso, che arricchisce la loro formazione e resterà per sempre nel loro cuore. L’Accademia è un esempio evidente di come l’Esercito investa nella formazione del proprio personale. In questa fase storica è in atto una profonda revisione denominata ’Nuovo Modello Esercito’, che punta a rendere anche l’area formativa ancora più funzionale alle mutate esigenze operative, attraverso una maggiore efficienza, la riduzione dei livelli gerarchici e la razionalizzazione delle risorse, a tutto vantaggio degli allievi dei vari Istituti di formazione. Con la stessa fierezza con cui indossiamo l’uniforme, siamo onorati di continuare a camminare insieme a questa comunità, certi che il legame nato quasi due secoli fa continuerà a crescere e a rafforzarsi, nel segno della storia condivisa e di un futuro che vogliamo scrivere fianco a fianco.

*Comandante

Accademia Militare