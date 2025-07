Un mare di risate coi ‘Generi Elementari’

Tre comici di razza, per una festa che ha bisogno anche di risate. Tra i protagonisti della festa per i 140 anni del Resto del Carlino, a Fermo, anche i ’Generi Elementari’, al secolo Elisabetta Sabatini, Patrizia Mochi e Mirko Eleonori, la quota azzurra del gruppo. Tutti e tre comici per talento e quasi per caso, insieme hanno composto un trio formidabile. Elisabetta si racconta: "Nasco e cresco in una folcloristica e rurale famiglia marchigiana che segna inevitabilmente la mia forma mentis, legatissima alle tradizioni e alla mia nazione. La scuola Magnasarache di Piero Massimo Macchini è la svolta e la guida per questo nuovo percorso. Da qui nasce il mio primo spettacolo ‘Rusticamente io’, con cui ho avuto molte soddisfazioni nei vari festival a cui ho partecipato e alcuni anche vinto". Ma quanto è difficile fare ridere? "Non è facile ma ormai credo sia la mia missione e ci provo sia sul palco che quando vado nelle corsie di ospedale o nei centri diurni indossando il mio naso rosso per la clown terapia". ’Generi Elementari’ è stata la ciliegina sulla torta, insieme ci si diverte di più ma ciascuno cura anche i propri spazi. Mirko vive tante anime artistiche, suona con i ’Mistrafunky’, fa il comico da solo e in trio ma è anche attore dialettale per la Filodrammatica sangiustese: "L’estate mi ispira, quindi invece di andare al mare, dove soffro il caldo, resto a casa davanti al pc a scrivere il mio nuovo spettacolo. Posso solo anticipare che uno degli argomenti che toccherò sarà parlare di quanto sono divertenti quei piccoli errori e strafalcioni che tutti noi facciamo ogni giorno, ma anche quanto fanno ridere tutti quei treni che potevamo prendere e non abbiamo preso. Dobbiamo incontrarci spesso, con Elisabetta e Patrizia per prepararci al meglio per Zelig, grande risultato di questa stagione". I ’Generi Elementari’ saranno allo Zelig il 3 luglio, come vincitrici regionale del contest, il 2 luglio saranno a Piazzale Azzolino, il 21 luglio a Polverigi, il 3 agosto ad Altidona. Patrizia è nata sul web, si definisce una "comica alla portata di tutti, talmente genuina che sembra praticamente allevata a terra". Sempre con il telefono in mano tra video, social media manager e telefonate al Padreterno, "perché sempre meglio che lo chiamo io che me chiama issu": "A un certo punto la vita di provincia mi stava stretta e cercavo qualcosa di più grande e grosso, ho incontrato Elisabetta e Mirko, forse il Padreterno mi ha frainteso".

Angelica Malvatani