Una mostra per riflettere insieme sul nostro futuro

Recentemente, un gruppo di noi ragazzi ha avuto l’opportunità di visitare la mostra Senzatomica, che ci ha molto colpiti. il tema della mostra è la pace e la lotta alla proliferazione delle armi nucleari nel mondo. Appena entrati, siamo stati travolti da forti emozioni. Tutto all’interno ci ha fatto riflettere su come le armi nucleari influenzino le vite delle persone. Inoltre, ci siamo trovati di fronte a fotografie e grafici che esprimevano in modo molto evidente quanto la pace nel mondo oggi si basi su un equilibrio fragilissimo. Una delle esperienze che ci ha colpito di più durante la mostra è stata quella della realtà aumentata: attraverso dei visori ci siamo catapultati per pochi minuti nella città di Hiroshima subito dopo lo scoppio della bomba atomica e abbiamo potuto ascoltare la storia di 3 ragazzi che si trovavano lì. È stato questo un momento intenso, commovente e ricco di empatia. Alla fine abbiamo partecipato a laboratori interattivi che ci hanno permesso di esprimere le nostre idee sul tema delle armi e della pace.

Uscendo dalla mostra, ci siamo sentiti più motivati a diffondere questi temi con la consapevolezza di sapere da che parte vogliamo stare. La mostra Senzatomica non è stata quindi solo un’esperienza, ma un vero e proprio viaggio che ci ha spinto a riflettere sul nostro ruolo nel mondo. Siamo tornati a casa con la consapevolezza che ognuno di noi può contribuire a costruire un futuro migliore, e questo è il messaggio più potente che abbiamo portato con noi.