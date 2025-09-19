Una schiacciata oltre le barriere. Tutti i successi del Sitting Volley

Lo sport abbatte le barriere, molto più dei luoghi comuni, delle frasi ad effetto e delle dichiarazioni di intenti. Lo sport è una risorsa inestimabile, che costa niente e vale tanto, perché cambia la vita, anche di chi si sente con le spalle al muro. Dieci anni fa a Cesena è nato il progetto del Sitting Volley, una realtà cresciuta in seno al Volley Club e pensata per rivolgersi a donne e uomini alle prese con disabilità fisiche che ovviamente non per questo devono rinunciare ad assaporare il bello della vita. Il bello della vita è quello che comincia con un sorriso e culmina con la gioia di far parte di un gruppo che si allena, gioca, vince o perde, condividendo tutto, comprese le emozioni e l’adrenalina che cambiano il modo di pensare. E di essere. Perché lo sport non lascia indietro nessuno. "Da due anni – racconta Monica Tartaglione, allenatrice, dirigente e punto di riferimento a 360 gradi del mondo del sitting volley cesenate – abbiamo compiuto un passo che ha rilanciato completamente le nostre ambizioni, unendoci in un progetto con Cedacri Giocoparma. Abbiamo visto giusto, perché da allora abbiamo conquistato due scudetti, due Supercoppe, una Coppa Italia e il titolo di campioni europei per club. Un percorso esaltante che sta caratterizzando il nostro gruppo femminile, seppure anche quello maschile, terzo in Italia la scorsa stagione, sta crescendo molto in fretta".

Organizzazione, idee chiare, obiettivi comuni e propensione al dialogo e al confronto: sono gli ingredienti che hanno reso possibile la nascita di un sodalizio che promette di essere un riferimento nazionale e internazionale per lungo tempo. "Ognuno – prosegue Tartaglione – ha conservato le sue peculiarità e in certe occasioni le due realtà si muovono individualmente, unendo poi le forze in campo quando la posta in gioco si fa bollente. Da Cesena sono transitate atlete entrate poi a far parte della nazionale e ora ancora coinvolte nel progetto comune con Parma. Su tutte c’è Roberta Pedrelli, che ha partecipato a due olimpiadi e si è appena messa in tasca il secondo titolo di campionessa europea. In ambito maschile invece cito Simone Burzacchi, anche lui atleta azzurro".

Detto dell’aspetto più prettamente agonistico, arriva il nodo focale del progetto, quello dell’inclusione. "L’inclusione è vera, reale e si misura guardando una squadra che unisce atleti con disabilità congenite o acquisite a colleghi normodotati. Quando ci si siede sotto rete e si inizia a giocare, ci si rende conto che si è davvero tutti uguali. Per questo ogni volta che succede, è una vittoria. Il nostro intento è quello di sensibilizzare la prolazione, partendo da quella scolastica per arrivare alle famigli e all’interno delle quali vive una persona con disabilità. Lo sport, tutti gli sport, possono davvero essere la leva giusta attraverso la quale rinascere. Non sono parole, ma fatti. I fatti li vedi quando negli occhi degli atleti torna a brillare la gioia di vivere".

Tartaglione è in contatto con l’Ausl, in quanto referente territoriale sul tema dello sport paralimpico: "Entriamo in punta di piedi, solo se e quando veniamo chiamati dall’azienda sanitaria. Raccontiamo il nostro mondo, portiamo con noi testimonial e ascoltiamo, mettendoci a disposizione e seguendo le richieste di chi ci sta di fronte. C’è chi sceglie di provare il sitting volley, chi preferisce altre discipline: va benissimo tutto, perché tutte le strade portano nella giusta direzione". A Cesena c’è una squadra ad hoc, che raccoglie atleti da tutta la provincia e anche da altre zone della Romagna: "Al gruppo si aggiungono costantemente anche giocatori normodotati che gravitano nelle altre squadre del Volley Club e che partecipano così ad allenamenti aggiuntivi, stringendo importanti legami di amicizia coi nuovi compagni. Davvero in questo mondo non ci sono barriere e davvero ciò che accade in palestra può cambiare la vita. E’ già successo tante volte e continuerà a succedere. Il nostro compito è quello di divulgare il messaggio e cercare di intercettare quante più persone possibili. Sì, le remore spesso ci sono, molte famiglie sono dubbiose. Ma questo succede solo all’inizio, perché poi quando viene compiuto il passo successivo e dalle parole si arriva ai fatti, quello che succede in palestra cancella ogni incertezza". Il volley Club da parte sua ha sposato in tutto e per tutto il progetto: il tesseramento e le attività organizzate dalla squadra sono gratuite.