Una squadra coesa pronta a rafforzarsi

Per crescere e proseguire il suo percorso di aggiornamento ed evoluzione, EcoSer conta sull’impegno e la professionalità del suo personale, che ora è composto da 22 dipendenti. "Ma sicuramente faremo due assunzioni programmate – annuncia il presidente Gherardi –, al fine di rafforzare il sistema sia nell’apparato logistico sia sul profilo commerciale". Proprio per questo, lo sguardo è direzionato verso precisi profili. "Il mondo dei rifiuti è molto specifico – sottolinea –, dunque servono figure specifiche. È molto complesso reperire risorse nuove che non abbiano mai lavorato nel comparto dell’ambiente". E quando accedono nuove risorse, "investiamo tempo nella loro formazione per far accrescere le loro competenze, che si sviluppano poi solo sul campo. Ci sono percorsi di studio universitari legati alle scienze ambientali, ma non che formino il personale". Un problema non solo per EcoSer, ma anche per tante altre aziende. Unite, queste realtà, stanno cercando di affrontare la difficoltà, trovando una soluzione: "Vorremmo creare, con un gruppo di altre realtà – spiega Gherardi –, una specie di ‘academy’ dove poter fare partire dei percorsi formativi sostenendo anche i candidati". Oltre all’ampliamento del personale, EcoSer intende espandersi anche commercialmente. L’idea, infatti, è quella di "crescere sul territorio e nel nostro comune di Castenaso – conclude Gherardi –. Avremo bisogno di più spazio per ampliare i nostri servizi. La nostra è una posizione territoriale felice, sia dal punto di vista viario sia per il suo tessuto industriale e produttivo".

Mariateresa Mastromarino