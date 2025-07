Una storia di famiglia da oltre 60 anni: "Oggi siamo una realtà importante"

Da oltre sessant’anni su quattro ruote. La storia del Cascioli Group inizia nel 1964 a Teramo, in Abruzzo, dalla passione dell’omonima famiglia per i motori e dalla volontà di costruire un punto di riferimento solido per il territorio. Quella che, all’inizio, era una piccola attività locale, è cresciuta anno dopo anno, grazie al lavoro costante, alla capacità di evolversi e alla fiducia guadagnata sul campo. "Nel tempo, l’azienda si è espansa, abbracciando nuove province - racconta il titolare, Ernesto Cascioli - aprendo sedi nella regione Marche, consolidandosi come uno dei gruppi di riferimento per la vendita e per l’assistenza di brand automobilistici premium: Bmw, Mercedes-Benz, Mini, Toyota, Smart, e oggi anche in fase di sviluppo con nuove partnership strategiche. Cascioli Group non è solo una concessionaria: è un ecosistema che abbraccia l’intera mobilità". Oggi, il gruppo offre soluzioni per auto, moto, veicoli commerciali, elettrici e ibridi, con una visione sempre più orientata alla sostenibilità e all’innovazione. Con la nascita di Cascioli Rent (la divisione dedicata al noleggio), l’azienda ha anticipato i tempi, intercettando nuove esigenze di flessibilità e servizio. "A guidare ogni passaggio, una filosofia semplice ma potente: mettere sempre il cliente al centro, ascoltare, migliorare, costruire relazioni autentiche" spiega ancora il titolare, sottolineando che "oggi l’attività conta oltre 250 collaboratori, distribuiti tra diverse sedi e uniti da una cultura aziendale forte, moderna e inclusiva, con il giusto equilibrio tra donne e uomini, junior e senior, oltre a un’apertura totale verso persone di ogni genere o etnia". L’attività ha saputo sfruttare al meglio anche le innovazioni tecnologiche, adottando software all’avanguardia, utili a liberare tempo e risorse da destinare a una cura sempre maggiore del cliente. A corredo di queste scelte strategiche, c’è anche un piano di rinnovamento di tutte le sedi, con aree relax per i collaboratori, lounge bar per i clienti e ambienti moderni. "La tecnologia e le innovazioni sono importanti, ma non possono sostituire l’energia che nasce da un team coeso. La nostra è una storia che continua a guardare avanti, con la consapevolezza delle proprie radici e la voglia di crescere ancora, insieme al territorio che l’ha vista nascere".

