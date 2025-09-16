Unimore, rinascite e prestigio. Dalla soppressione al Sigillo: "Reggio, cuore del sapere"

Il 14 agosto 1188, Jacopo da Mandra fondava lo Studio reggiano (dove peraltro da tempo si svolgevano studi giuridici), impegnandosi col Comune ad insegnare il diritto nella nostra città. Una mappa che citava Reggio fra le poche Università fondate prima del 1200 venne pubblicata da Luigi Alpi e Augusto Mosti nel 1988. Solo a mo’ di esempio, per documentare l’attività universitaria reggiana del tredicesimo secolo, si può citare il verbale, ancora oggi conservato, di un esame di laurea svoltosi a Reggio il 5 febbraio 1277, il cui promotore era il rinomato professore Guido da Suzzara, e che si concluse con il conferimento ad uno studente bresciano della laurea ’his et ubique in iure civili legendi et tenendi cathedram magistralem’.

Dal Quattrocento al Seicento, l’unico Ateneo operativo nei ducati estensi fu Ferrara, che anzi divenne un’Università molto importante a livello europeo. Tuttavia, Il Collegio dei Giuristi di Reggio, nel 1530, ottenne dall’Imperatore Carlo V il privilegio di poter conferire lauree in diritto di validità internazionale; e un privilegio analogo lo ottenne il Collegio dei Medici reggiani dall’imperatore Massimiliano II nel 1571. Questo significa che a Reggio si addottorarono in Utroque Jure, per secoli, e a partire dal 1530, studenti che avevano condotto i loro studi presso Università effettivamente operative (come Bologna, Ferrara, Padova, Pavia, ecc.); e la stessa cosa accadde per gli studenti di Arti e Medicina dal 1571. Nel 1752 venne fondato dal duca Francesco III d’Este l’Ateneo di Reggio, presso il centralissimo Palazzo Busetti, che venne ampliato per l’occasione. Gli studenti potevano alloggiare nel collegio-seminario posto dietro al palazzo, che occupava tutto l’isolato fino alle odierne via Sessi e via Don Andreoli. Si trattava di un bellissimo fabbricato realizzato a inizio Settecento dall’architetto Gian Maria Ferraroni, dotato di ogni struttura necessaria, e persino di un teatro.

Nel 1753 il duca promulgò il Regolamento della nuova Università reggiana, che per un ventennio fu molto fiorente, ed ebbe numerosi studenti, e docenti di grande levatura, fra cui Lazzaro Spallanzani e a Giovan Battista Venturi. L’Università di Reggio venne purtroppo soppressa nel 1772, quando lo stesso duca decise di accorpare i due atenei coesistenti negli Stati estensi e diede vita ad un’unica Università di Modena. Nel 1998 venne fondata – anche grazie al grande impegno di Carlo Baldi – l’Università di Modena e Reggio, a rete di sedi. Reggio quindi riacquisì dignità di città universitaria. Nel 2016 fu ritrovato da Alberto Cadoppi, a seguito di ricerche d’archivio, il sigillo dell’Università di Reggio, che nei secoli era stato dimenticato: esso raffigurava i principali protettori di Reggio, ovvero il patrono S. Prospero in contemplazione della Madonna della Ghiara. E’ dunque un peccato che oggi il sigillo di Unimore rappresenti il solo S. Geminiano, patrono di Modena, e non S. Prospero e la Madonna della Ghiara.

Carlo Baldi

Alberto Cadoppi