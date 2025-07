Un’impresa legata al territorio

Fondata nel 1972 nelle Marche, Conad Adriatico nasce dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori che sceglie la cooperazione come strumento per affrontare insieme le sfide del commercio moderno. È l’inizio di un percorso che, nel giro di cinquant’anni, ha trasformato una realtà locale in un’impresa solida e organizzata, capace di crescere mantenendo saldi il legame con i territori e la centralità delle persone. Negli anni, la cooperativa ha consolidato la propria presenza in cinque regioni italiane – Marche (nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni comuni limitrofi), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata – accompagnando lo sviluppo delle comunità locali attraverso una rete imprenditoriale diffusa. Nel 2006, avvia il suo processo di internazionalizzazione con l’apertura dei primi punti vendita in Albania, oggi affiancata anche dal Kosovo. Oggi Conad Adriatico conta 267 soci imprenditori, 439 punti vendita, oltre 8.840 collaboratori e un fatturato che ha superato i 2,2 miliardi di euro nel 2024. A questi risultati si affianca un impegno costante verso le filiere locali. Accanto alla dimensione economica, si è rafforzato nel tempo anche l’impegno sociale attraverso iniziative educative, solidali e valorizzazione del capitale umano. Un’impresa che cresce nel tempo, investe nel futuro e continua a generare valore condiviso attraverso la cooperazione. Oggi la Cooperativa guarda al futuro con una strategia orientata all’innovazione, alla sostenibilità ambientale e alla qualità dei servizi, per continuare a generare valore in modo concreto e condiviso. "Il rapporto con i territori per noi è fondamentale - afferma l’amministratore delegato Antonio Di Ferdinando - operiamo su oltre 800 chilometri, in regioni con culture alimentari e bisogni diversi. Conoscerli è parte del nostro approccio. Lavoriamo con 549 fornitori locali, generando oltre 539 milioni di euro di fatturato. È una scelta identitaria: valorizzare la filiera, sostenere le economie locali, restituire valore alle comunità". v.euf.