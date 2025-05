Vacchi e l’esempio del bisnonno: "L’informazione per la crescita"

Riferimento per il racconto dell’attività politica sua e dei suoi colleghi; ma anche collegamento con l’infanzia. È tutto questo il Carlino per Nicolas Vacchi, vicepresidente del Consiglio comunale e coordinatore locale di Fratelli d’Italia. "Il mio legame con il giornale è antico: il mio bisnonno, Erasmo Vacchi, bersagliere classe 1919, lavorò lì per oltre vent’anni. Da bambino, avendo potuto godere della sua conoscenza fin quasi all’età dei miei dieci anni, ascoltavo i suoi racconti di quando mi parlava della ‘Cartiera’", racconta.

E non solo. "Da sempre poi, suo figlio Paolo, mio nonno, non mancava mai di comprare l’edizione bolognese e imolese del quotidiano, per poi, dopo averla letta all’alba, lasciarla sopra il tavolo della sala – racconta Vacchi –. Era una certezza: era come un ‘buongiorno’ silenzioso del nonno, già informato su tutto. Custodisco una mia foto all’età di cinque anni, con un berretto blu in testa, un telecomando e l’edizione quotidiana del Carlino sul tavolo, già lì prima di andare all’asilo vicino alla parrocchia di Sesto".

Da lettore a protagonista delle notizie raccontate dal giornale il passo non è stato breve: "La mia prima uscita fu a meno di vent’anni. Era la primavera del 2013, quando decisi, da giovane studente di giurisprudenza, di scendere in campo per il mio primo impegno nella politica e nelle istituzioni della mia amata città". Una ‘prima volta’ che, per definizione, non può essere dimenticata. "Sono finito sul giornale dopo un’intervista della penna di Lidia Golinelli, austera e severa: ero più agitato che a uno degli esami universitari del primo anno. E da quel battesimo del fuoco, partì il mio impegno politico". Sin dalle origini, ‘dare il resto del Carlino’ voleva dire ‘dare a ognuno il suo avere’, ‘pungolare il potere’ o meglio stimolare chi ha responsabilità di governo sul territorio e sul mondo. "In una società dove l’eccesso di verbosità, le false notizie e il turbinio dei social media la fanno da padrone, le sfide della buona informazione sono ancora quelle – è il pensiero di Vacchi, che oltre a essere avvocato e consigliere comunale e metropolitano è anche giornalista pubblicista –. In una società prevaricata dal virtuale, la missione de il Resto del Carlino e di ogni altra buona testata giornalistica deve essere ancora quella: preferire le virtù reali alle realtà virtuali, perseguendo la verità".

e. a.