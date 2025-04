Al via il nostro viaggio nei territori. Il Carlino incontra i lettori nelle città: ecco il calendario degli appuntamenti

Bologna, 18 aprile 2025 – Un viaggio speciale sui territori che proseguirà fino all’ultimo mese dell’anno. Il Resto del Carlino intende infatti festeggiare il traguardo dei 140 anni stando ancora più vicino ai suoi lettori e l’occasione più bella non potranno che essere le serate che stiamo organizzando in tutte le città in cui è diffuso il nostro quotidiano. Nel corso delle settimane vi sveleremo sempre più dettagli delle iniziative in programma, ma una cosa è già certa: queste serate saranno l’occasione per ascoltare i nostri lettori che, ovviamente, saranno protagonisti di ogni evento perché, se il Carlino è arrivato a tagliare l’importante traguardo dei 140 anni, è per l’affetto che i cittadini ci hanno sempre dimostrato nel corso dei decenni. Un viaggio nel tempo, nei ricordi, ma soprattutto uno sguardo al futuro delle comunità analizzando priorità e temi di attualità. E’ questo che faremo nel corso delle serate in cui non mancheranno speciali omaggi per tutti i nostri ospiti.

A partire dalla prima serata, in programma il 9 maggio alla sala Bcc di Imola, a partire dalle 17, in cui non mancheranno ospiti di rilievo del panorama politico, economico e sportivo. Le successive tappe saranno il 17 maggio ad Agrofutura, a Bologna, e il 29 maggio ad Ancona. La tappa successiva sarà in Romagna, a Faenza, il 20 giugno. Il Carlino non potrà poi mancare alla ’tappa’ cesenate di Agrofutura il 24 giugno. Una ’cavalcata di eventi’ in Romagna che proseguirà, tre giorni dopo, il 27 giugno, a Forlì. Pronti per fare ritorno nelle Marche dove, il 30 giugno, saremo pronti a incontrare i nostri lettori a Macerata. Il primo luglio tappa invece ad Ascoli Piceno e, il due luglio a Fermo. Poi toccherà alla riviera romagnola, proprio nel cuore dell’estate. L’11 luglio faremo infatti tappa a Rimini, pronti a stupire i nostri lettori, ma anche i tanti turisti che, in questo periodo dell’anno, affollano le assolate spiagge. Il 31 luglio, prima della pausa agostana, tappa a Pesaro. Il nostro viaggio ripartirà poi il 16 settembre a Reggio Emilia, prima di una nuova tappa a Cesena il 19 settembre, alla tappa modenese di Agrofutura il 23 settembre e il 6 ottobre a Modena. Chiusura in bellezza a Ravenna il 14 novembre e il primo dicembre a Ferrara.

Le date potrebbero subire variazioni ma vi terremo aggiornati sul quotidiano e sul sito dedicato ai 140 anni del Carlino: ilrestodelcarlino.it/140anni