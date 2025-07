Virtus Servigliano tra le regine d’Italia

Dopo ben 27 anni di digiuno le Marche sono tornate protagoniste nel massimo campionato del tennistavolo maschile grazie alla Vitus Servigliano. E salvezza è stata al primo colpo, con una giornata d’anticipo: un miracolo sportivo. Servigliano vanta un record nazionale: è il più piccolo club a disputare la serie A1 in uno sport olimpico di squadra. Frutto di una società lungimirante che ha saputo lavorare anticipando i tempi, come la scelta (due anni fa) di puntare su Danilo Faso quando aveva solo 12 anni: e la stella mondiale del tennistavolo prima ha vinto il campionato di A2, poi ha firmato la vittoria decisiva contro il Cagliari che è valsa la salvezza in A1. Storica la finale di Coppa Italia di A1 raggiunta dalla Virtus dopo aver battuto in semifinale la corazzata Carrara. La Virtus tennistavolo Servigliano, colori giallo-rosso, è stata fondata il 7 dicembre 2011. Sette i campionati vinti: D2 (2014), D1 (2015), C2 (2018) a livello regionale; C1 (2019), B2 (2020), B1 (2023), A2 (2024) a livello nazionale. Nella stagione 2024-25, sotto la guida tecnica di Marco Faso, la Virtus ha ottenuto la salvezza con il francese Enzo Angles (7 vittorie), il magiaro Adam Szudi (14), il giovanissimo giapponese Ryuusei Kawakami (3), il bielorusso Alezandr Khanin (3) e gli italiani Danilo Faso (5), Nicolò Pierpaoli e Riccardo Pipponzi. Si guarda avanti. Per quanto concerne la stagione 2025-26 sono 8 i club al via in A1: quattro sono sardi (Cagliari, Sassari, Nulvi, Muravera), uno siciliano (Messina) e poi Carrara e Bagnolo-Mantova, oltre alla Virtus Servigliano. La squadra è seguita dal club di tifosi Leoni Giallorossi.