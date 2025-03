Zattini, sindaco di Forlì: "La lettura è raccoglimento. Coltivare il senso critico"

Gian Luca Zattini, lei è sindaco di Forlì. Qual è il suo rapporto col Carlino, da lettore? Che momento occupa nella sua giornata?

"Dico sempre che i giorni più tristi dell’anno sono Natale e Capodanno, perché non escono i quotidiani. La prima cosa che faccio a casa e quando arrivo in Municipio è leggere i giornali locali e le edizioni nazionali associate. Per me è un rito, un momento di raccoglimento con l’informazione che mi arricchisce ogni giorno".

Nel suo ruolo, non può fare a meno dei social network e della comunicazione digitale. Si dice però che lei non se ne occupi personalmente. Preferisce quindi la carta stampata? Perché?

"Per fare comunicazione digitale servono competenze e una capacità di linguaggio diverse da quelle della carta stampata. Io sono di un’altra generazione. Sono un amante del giornale nella sua ‘forma originale’. Mi piace il contatto con le pagine, il gesto ricorsivo di sfogliare un quotidiano fresco di stampa".

Qualche anno fa in un incontro sul rapporto tra internet e giovani, esclamò "quando è troppo, è troppo". Questo non vale per il quotidiano cartaceo? Perché consiglierebbe a un ragazzo di leggere di più?

"Internet è una grande risorsa e una parte integrante della vita quotidiana, ma nasconde numerose insidie. L’era digitale, infatti, ha amplificato la diffusione delle fake news. Sul web diventa sempre più importante verificare l’attendibilità delle fonti e riconoscere la natura delle informazioni che condividiamo sui nostri dispositivi. Questo non vuol dire voltare le spalle all’evoluzione tecnologica anche nel campo dell’informazione. Il cambiamento va accompagnato, non ostacolato. Ai giovani mi sento di dare un consiglio: leggete per voi stessi, per coltivare il senso critico e perché, come diceva Umberto Eco, ’chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni’".

Il Carlino, nel Forlivese, consente ai lettori di votare per il loro barista preferito. Lei ha detto pubblicamente di essere tra coloro che hanno raccolto i tagliandi. Da lettore, che cosa significa per lei?

"Anche quest’anno posso dire, con un pizzico di orgoglio, di aver fatto la mia parte. È un’iniziativa che ho sempre amato perché ritengo quello del barista un mestiere di grande valore e responsabilità. Mi appassiona la sana competizione e la valorizzazione dell’elemento umano".

Il quotidiano è anche una palestra di riflessione sulla città di oggi è di domani. Quali sono, in sintesi, le principali prospettive per Forlì?

"Forlì è una città in grande fermento. Solo poche settimane fa abbiamo annunciato la volontà di candidarci a Capitale della Cultura 2028 e più recentemente abbiamo presentato il percorso partecipativo per la redazione del nuovo Piano Strategico. Credo che entrambi i progetti rappresentino in maniera molto concreta una vocazione che si spinge ben oltre i confini comunali. Ricordiamoci che Forlì, oltre a essere il baricentro della Romagna, è la terra del buon vivere, un modello di riferimento per chi decide di investire nel benessere e nella qualità della vita delle future generazioni. Noi vogliamo rafforzare questo scenario e giocare in serie A tutte le grandi sfide del futuro".

Secondo lei sta passando l’idea di una città che cambia? O è un processo lento e faticoso?

"Forlì è sempre più dinamica e inclusiva. Basta guardarsi attorno per vedere come la città è cambiata e stia cambiando, riuscendo ogni volta a rialzarsi da grandi tragedie".

Ha citato la cultura. È questa la chiave?

"In questi anni abbiamo inaugurato nuovi spazi di aggregazione giovanile, come la Fabbrica delle Candele e l’ex Santarelli, abbiamo restituito alla città luoghi abbandonati al degrado, ci siamo affermati nel panorama regionale e nazionale come città universitaria, d’arte e di cultura, abbiamo investito risorse e competenze per sostenere le nostre famiglie nei percorsi educativi e nella conciliazione vita-lavoro, abbiamo aperto i grandi cantieri della cultura – Palazzo Albertini, San Domenico, Palazzo del Merenda, Palazzo Romagnoli –, e siamo sempre di più interconnessi con il sistema Paese. Poi ci sono tutti i riconoscimenti che abbiamo ottenuto sulla sostenibilità ambientale, l’ecosistema urbano e la gestione dei rifiuti".

Da Reggio a Rimini, ogni capoluogo emiliano-romagnolo ha la propria edizione del Carlino. Il ’campanile’, ovvero la valorizzazione della propria unicità se questa non degenera, può essere una qualità?

"Io sono convinto che più campanili possano serenamente convivere sotto la stessa parrocchia. Le differenze non sono un difetto, ma un valore aggiunto, su cui va costruito un dialogo virtuoso".

Anche lei si trova a tenere rapporti ed equilibri con i vicini: qual è il confine tra ciò che è sano e ciò che diventa campanilismo?

"Quello che bisogna evitare è lo scontro a tutti i costi, la contrapposizione strumentale tra territori vicini".