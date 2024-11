Annata tra difficoltà e sfide. Materia prima più carente. Ma le superfici coltivate tengono

Un raccolto pataticolo decisamente complesso quello dell’annata 2023/2024, tra cambiamento climatico, emergenze fitosanitarie e, soprattutto, una disponibilità ridotta di tubero seme certificato. L’Italia dipende totalmente dalle importazioni di tubero seme, ma i fenomeni alluvionali che hanno colpito il centro-nord Europa, combinati alla diffusione di virosi e alla drastica riduzione degli investimenti, hanno determinato una disponibilità molto ridotta di materiale propagativo.

Nonostante questo scenario, in Italia le superfici coltivate a patata hanno mantenuto gli ettaraggi storici: ciò rappresenta un aspetto positivo e stabilizzante a livello di fabbisogno nazionale. Dati provenienti da Unapa – Unione Nazionale tra le Associazioni dei produttori di patate e promotrice italiana del progetto Ue Potatoes Forever! – confermano infatti che quest’anno la superficie italiana coltivata è rimasta sostanzialmente in linea con gli anni scorsi – ovvero circa 47.000 ettari complessivi – nonostante gli agricoltori italiani, come i loro colleghi europei, i produttori abbiano dovuto fronteggiare una significativa mancanza di materia prima. Il settore sementiero trova nell’industria di trasformazione un forte concorrente: i contratti fortemente remunerativi sottoscritti dall’industria spingono molti produttori verso quel tipo di produzione, sottraendo spazio al tubero seme.

Il fattore climatico, caratterizzato da un’accentuata piovosità, ha influito negativamente sia a livello di rendimenti sia in termini sanitari, causando il declassamento o lo scarto di molto tubero seme.

Anche l’Italia ha dunque subito le ripercussioni di questa carenza che, soprattutto nelle coltivazioni più tardive, si sono tradotte in semine irregolari, obbligando i produttori a impiegare varietà di patata disponibili al momento e alla semina di tuberi di grosso calibro (anche oltre i 55 mm), generalmente meno utilizzati dagli agricoltori professionali. Dunque quello pataticolo è un settore in cui non mancano le difficoltà, ma neppure le sfide e le opportunità.