"Bisogna sostenere la crescita del settore"

Serve un prezzo giusto per permettere di produrre cibo sano e pulito, per garantire il reddito degli agricoltori, il rispetto dei diritti dei lavoratori e quelli della terra, che renda accessibili ai cittadini alimenti di qualità. Un prezzo che sia definito in maniera indipendente da quello del mercato convenzionale. E consenta di sostenere la crescita del bio italiano. Lo chiedono i produttori che hanno scelto l’agricoltura biologica in occasione della seconda Assemblea dei produttori biologici e biodinamici organizzata da FederBio. Nella sede romana della Cia si sono riunite le 14 associazioni socie per un appuntamento aperto a tutti gli operatori agricoli. Quello del bio è un settore che gode di buona salute, con un fatturato che segna un +4,9% in termini di volume e +4,5% in valore negli ultimi 12 mesi, e che ha già superato i 9 miliardi di euro di vendite, con un export che dal 2012 al 2023 ha raddoppiato il fatturato. A giudizio dei produttori c’è però bisogno di una semplificazione burocratica per mantenere la posizione di testa nel mercato europeo. A più di un anno dalla presentazione del ‘Manifesto dei produttori’ l’esigenza di accelerare ulteriormente la crescita del bio è sotto gli occhi di tutti. Le tensioni e i conflitti alle porte dell’Europa hanno in più occasioni provocato un’instabilità, sottolineando i vantaggi che vengono da scelte agricole che riducono il peso dell’import di prodotti di sintesi chimica.