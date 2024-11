Cantine Sgarzi Luigi. Boom del vino in lattina: "Pronto nuovo impianto"

Un nuovo impianto interamente dedicato ai prodotti in lattina che proietterà le Cantine Sgarzi Luigi sempre più verso il ruolo di leader oltreconfine nell’esportazione di vini e bevande, anche alcol free. Il 2025 della cantina vitivinicola delle campagne di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, si preannuncia frizzante come se non più dei vini che produce. L’appuntamento con il taglio del nastro è previsto per gennaio, ma per l’azienda attiva nel settore fin dal 1933 questo sarà ’solo’ l’ennesimo passo di un percorso che ha una visione di amplissimo raggio e lungo periodo. Nel panorama enologico contemporaneo, infatti, dove la sostenibilità e l’innovazione rivestono un ruolo cruciale, Cantine Sgarzi Luigi Srl si è da tempo distinta per una incessante ricerca di soluzioni all’avanguardia.

Tra poche settimane la famiglia Sgarzi inaugurerà all’interno del nuovo stabilimento di 13mila metri quadrati il suo nuovissimo impianto di riempimento di lattine di vino, certamente un passo significativo verso un futuro più sostenibile nel settore vinicolo. Un impianto flessibile e dinamico da 35mila lattine/h, "una linea produttiva strategica per i lanci di nuovi prodotti a marchio e per private label", fa sapere Stefano Sgarzi , titolare e amministratore unico di Cantine Sgarzi Luigi srl. "Il cuore pulsante di questo innovativo impianto è un sistema di riempimento all’avanguardia, progettato ad hoc per garantire la qualità del prodotto – continua Sgarzi –; un processo rapido ed efficace, che riduce al contempo gli sprechi e ottimizza le risorse". Le lattine – un packaging che ha guadagnato popolarità grazie alle sua riciclabilità e alla facilità di trasporto – saranno ora riempite con un metodo che coniuga tecnologia e sostenibilità. Le Cantine Sgarzi sono tra i massimi esperti per produzione di vino in lattina nel Paese. L’attività, infatti, è iniziata una ventina d’anni fa, nel 2003, da subito estesa non solo al vino ma anche alle bevande a base vino. Oggi Sgarzi si posiziona come leader in Italia e secondo in Europa: grazie a quest’ultimo grande investimento in processi che minimizzano il consumo energetico, il suo nuovo impianto si posizionerà addirittura come un esempio di eccellenza nel mondo del vino.

L’impianto, però, sarà uno step di un processo ben più ampio. Gli investimenti sui prodotti non si fermano. Intercettando quello che era un fenomeno internazionale in fortissima ascesa – quello del consumo di vino alcol free – le Cantine Sgarzi hanno da tempo attratto l’attenzione globale con i suoi prodotti: alcol-free a base di vino dealcolato e vini caratterizzati da un basso tenore alcolico, "che sono apprezzati per il loro gusto autentico e la loro capacità di soddisfare le esigenze di consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere – sottolinea ancora il nipote del fondatore –. Questa nuova categoria sta conquistando un interesse crescente in tutto il mondo, rappresentando una nuova frontiera per il consumo consapevole del vino". L’attenzione alla salute, motivi religiosi e, non da ultimo, il nodo patente (in molti Paesi per mettersi alla guida il tasso alcolemico deve essere pari a zero) sono alcune delle leve che spingono i consumatori verso questo tipo di prodotto che Cantine Sgarzi ha saputo rendere anche attrattivo sotto il punto di vista estetico grazie al packaging. "Cantine Sgarzi Luigi non solo sta ridefinendo il modo in cui il vino viene imbottigliato e consumato, ma sta anche tracciando un cammino verso un futuro più responsabile e pertinente – spiega Stefano Sgarzi . L’inaugurazione del nuovo impianto di imbottigliamento di lattine è solo l’ultimo capitolo di una storia di innovazione e lungimiranza che promette di lasciare il segno nel settore vinicolo globale". In un momento in cui l’industria del vino affronta sfide e opportunità senza precedenti, Cantine Sgarzi Luigi emerge come un faro di innovazione, pronta a guidare il percorso verso un’esperienza del vino più sostenibile e accessibile a tutti. Non resta che attendere con curiosità come questa “rivoluzione in lattina” influenzerà le future tendenze del mercato globale del vino.