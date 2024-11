Cibo e bevande sì, ma fuori casa. Bene le vendite per bar e ristoranti, in flessione quelle domestiche

Le sfide, le opportunità della filiera distributiva e i principali trend dei consumi del settore, in un contesto economico in continua evoluzione. Sono alcuni dei temi affrontati agli Stati Generali del Mercato Food & Beverage in Italia, un evento organizzato da Italgrob, la Federazione Italiana Distributori Horeca, in collaborazione con Italian Exhibition Group, il polo fieristico di Rimini e Verona.

Al centro dell’iniziativa, i numeri dello studio della società di ricerche e analisi di mercato Circana. Ne emerge che, dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia da Covid-19, la ripresa del settore distributori bevande è stata sostenuta fino alla fine del 2023 dal clima positivo di fiducia e da un aumento della domanda interna, grazie anche al turismo. Le prime avvisaglie di difficoltà registrate a fine 2023 si sono poi confermate nei mesi successivi, e per quanto i principali indicatori macroeconomici siano rimasti in territorio positivo, l’indice di fiducia dei consumatori rimane ai minimi degli ultimi 7 anni, in diretta correlazione con la propensione dei consumi fuori casa.

I primi nove mesi del 2024 mostrano una tenuta per il settore di Alimentare e Bevande nel Fuori Casa (+2,4% nei Distributori, -6,9% nei Cash&Carry), a fronte di una compressione nel consumo domestico (-0,8%); parallelamente, il fatturato risente del rientro del fattore inflattivo e di una componente di riduzione di valore del mix.

Per quanto riguarda l’inflazione, il canale lungo mostra maggiore inerzia anche nella progressiva riduzione, assestandosi intorno a un 4%, superiore all’1,7% della Gdo (gennaio-settembre 2024), ma negli ultimi mesi in deciso calo rispetto al dato Istat di Indice prezzi al consumo Servizi Ricettivi e Ristorazione compreso tra i 5,5 e 5 punti. Il 2024 ha rappresentato un momento di svolta per i distributori bevande, che hanno dovuto operare bilanciando la costruzione di una proposta distintiva di valore su assortimento, posizionamento di prezzo, livello di servizio e caratterizzazione del portfolio, con le esigenze di mercato al fine di sostenere una crescita non più scontata. Il consumatore si è spostato verso la scelta di prodotti ‘più economici’ con un distributore forzatamente guidato dai suoi clienti ad adeguarsi. Ciò è stato particolarmente rilevante per le bevande alcoliche, Spirits, Vino e Bollicine che avevano trainato la crescita negli scorsi anni e che nel 2024 hanno mostrato i primi segnali di sofferenza.