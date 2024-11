Coldiretti guarda al futuro: "Sempre più giovani alla guida delle nostre aziende agricole"

Il cambiamento climatico ha influito in maniera rilevante sull’andamento del settore primario marchigiano. Una situazione che è stata evidenziata da Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche.

"Le condizioni meteo rappresentano una delle principali variabili non del tutto governabili, che influiscono spesso negativamente sul bilancio produttivo ed economico delle aziende agricole. Lunghi periodi di siccità intervallati da piogge torrenziali ed eventi alluvionali, alte temperature fuori stagione e gelate tardive sono solo alcuni degli esempi di un clima che sta mutando in maniera violenta e repentina. Il lavoro agricolo è quello che ne risente maggiormente e per questo da tempo sosteniamo l’accessibilità degli agricoltori a diversi strumenti di prevenzione e protezione quali, per citarne solo alcuni: ricerca per il miglioramento genetico e varietale, sviluppo di invasi per una migliore gestione dell’acqua piovana, diversificazione delle attività agricole, migliori servizi assicurativi, eccetera".

La Coldiretti ha avviato un programma per combattere la contraffazione negli alimenti: coinvolge anche le Marche?

"Le frodi alimentari sono molteplici e riguardano la sofisticazione, l’adulterazione, la contraffazione e l’alterazione dei prodotti agroalimentari. È un business illegale che è cresciuto negli anni proporzionalmente al valore del Made in Italy. Purtroppo anche le Marche e i suoi prodotti ne sono vittime: uno dei casi più citati dalla cronaca riguarda il caso dei ‘wine kit’ canadesi, venduti online per produrre falso Verdicchio con acqua e polveri, pericolosi per la salute e ingannevoli dal punto di vista commerciale".

Sempre più giovani si avvicinano all’agricoltura?

"Nelle Marche dal 2015 ad oggi, i giovani sono aumentati del 34%. Siamo sul podio nazionale per aziende guidate da under35 con titolo di laurea, un dettaglio sociologico importante che ci dimostra quanto la scelta di una vita in campagna è legata alla possibilità di realizzazione professionale e personale che questa permette di raggiungere".

È sempre più marcata la differenza dei prezzi tra la campagna e il supermercato?

"Tra campo e scaffale c’è ancora troppo divario, storture lungo la filiera che come associazione cerchiamo di colmare a difesa dei produttori. Ad esempio con il latte all’aumento dei costi di produzione sia riusciti a far portare il conferimento da 40 fino quasi 60 centesimi al litro. Parliamo di un prodotto che spesso vediamo sopra i 2 euro al litro al supermercato. Prezzi che si disperdono lungo la filiera senza riconoscere il lavoro agricolo: come i pomodori pagati ai contadini tra i 90 cent e l’1,20 euro e poi venduti tra i 2,5 e i 6 euro a seconda della varietà. Oppure il grano duro pagato il 25% in meno rispetto allo scorso anno su un valore di appena 35 centesimi al chilo in netta controtendenza rispetto all’aumento dei prezzi di vendita della pasta in crescita al dettaglio del 13 % nei primi nove mesi del 2023".

E il pane?

"Un chilo di grano tenero viene pagato 32 cent agli agricoltori mentre il pane comune viaggia viaggia sopra i 5 euro".

Ci può tracciare un primo bilancio del settore agricolo marchigiano nel 2023?

"Non è un bilancio positivo in termini di produzione e in questo ci siamo più volte confrontati con la Regione Marche per attuare una serie di misure a sostegno dei settori più colpiti".

Quali, nello specifico?

"Voglio citare i sostegni previsti per le le imprese che hanno subito danni dell’alluvione e gli attacchi della peronospora. E, di recente, come le risorse introdotte di recente in sede di assestamento di bilancio".

Di che finanziamenti parliamo in questo caso?

"Un milione per la filiera carne di cinghiale, 450mila euro per i mattatoi di Urbania e Macerata, 300mila euro sostenere i vitelli allevati al pascolo di montagna e 100mila euro di aiuti al mantenimento dei cani pastore di guardia alle greggi a difesa dai lupi".