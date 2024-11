Conserve Italia: "Cento milioni ai soci delle aziende agricole"

di Marco Prin®®cipini

"Siamo impegnati quotidianamente per valorizzare al meglio le produzioni agricole dei nostri soci agricoltori italiani. Ogni anno sono loro a conferirci oltre 500.000 tonnellate di frutta, pomodoro, legumi e cereali coltivati su 14.000 ettari che trasformiamo per realizzare prodotti alimentari di eccellenza venduti in tutto il mondo con la forza dei marchi Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani". Parola di Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia nonché lui stesso imprenditore agricolo, alla guida di un Gruppo con sede a San Lazzaro di Savena che (Bologna) – con 36 cooperative aderenti e più di 14.000 soci produttori – che rappresenta un pilastro del sistema agroalimentare italiano.

"Nell’ultimo esercizio 2023-24 (chiuso al 30 giugno scorso) – specifica Gardini – abbiamo erogato ai nostri soci agricoltori oltre 100 milioni di euro all’anno come liquidazione per le produzioni conferite. Sono risorse fondamentali per la tenuta di migliaia di aziende agricole, risorse che contribuiscono a redistribuire ricchezza nei territori. Ma non ci siamo fermati qui – aggiunge Gardini –. Abbiamo implementato le premialità nel pomodoro incentivando le certificazioni etiche delle aziende agricole, abbiamo aumentato le quotazioni, nel corso dell’estate 2024 ci siamo impegnati a ritirare più frutta di quanta prevista per evitare un eccesso di offerta nel mercato del fresco. Tutto questo cercando di assicurare agli agricoltori la migliore assistenza con il nostro team di agronomi". Senza dimenticare gli investimenti in innovazione portati avanti in ambito agricolo: dal progetto Control Carbon (realizzato con le Università di Genova e Milano e con il CNR, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna) che ha codificato un modello di misurazione della CO2 assorbita dalle piante così da valorizzarla nel mercato dei crediti di carbonio, alla più ampia rete di monitoraggio agronomico mai realizzata, promossa con xFarm Technologies che ha portato all’installazione di 600 sensori in 200 aziende agricole per un controllo su 700 ettari coltivati a frutta per l’industria e localizzati perlopiù in Romagna. Un investimento, quest’ultimo, finalizzato ad accompagnare la transizione ecologica e digitale delle aziende agricole.

E proprio nell’ottica di traghettare Conserve Italia verso un futuro di sostenibilità, efficienza e innovazione è orientato il Piano triennale degli investimenti da oltre 86 milioni di euro, entrato nel pieno della sua fase attuativa. "Siamo al lavoro in tutti gli stabilimenti per migliorare la produzione con macchine ad alta efficienza, diminuendo notevolmente il nostro impatto sull’ambiente anche grazie al ricorso alle energie rinnovabili – chiarisce il direttore generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti –. L’esercizio 2024-25 sarà interessato in particolare dagli interventi previsti nel nostro principale stabilimento, quello di Pomposa (Ferrara), dove è stato installato un nuovo concentratore di pomodoro, verrà ampliato il magazzino automatico, sarà rivista l’organizzazione logistica con una maggiore automazione e digitalizzazione, oltre ad altre azioni. Tutto questo per mettere le nostre fabbriche nelle migliori condizioni di realizzare prodotti eccellenti, in linea con le richieste del mercato".

Il 2024 è stato l’anno delle novità per succhi e polpe di frutta realizzati da Conserve Italia negli stabilimenti di Barbiano di Cotignola e Massa Lombarda, entrambi in provincia di Ravenna. A partire dal marchio Yoga, che ha introdotto sul mercato la nuova bottiglia formato famiglia da 1 litro (il prodotto più alto-vendente), che richiama la bottiglietta di vetro leader di mercato nei bar italiani. La collezione dei brik Yoga Optimum con i personaggi di Super Mario, così come quella dei tappi con i capoluoghi italiani per le bottiglie in vetro 125 ml sempre a marchio Yoga, hanno coinvolto bambini e appassionati del settore, mentre nel settore Horeca ad essere interessato da un importante restyling è stata l’immagine in etichetta di tutta la gamma Yoga nell’iconica bottiglia in vetro da 200 ml per i bar.

Tante novità anche per Valfrutta, a partire dalla nuova gamma di polpe Triangolini Morbidini e dalla decima collezione dei Triangolini, i celebri succhi per bambini nell’inconfondibile brik a forma triangolare che vengono raccontati con il nuovo spot in onda sulle televisioni telematiche. Spazio poi all’Art Special Edition dei Frullati Veggie Valfrutta, dal packaging dirompente con i personaggi della Disney reinterpretati secondo l’arte moderna. Novità anche nei legumi con la nuova Soia Edamame Italiana lavorata da fresco e con la nuova gamma della passata in confezione di cartone. Le innovazioni nel marchio Valfrutta non finiscono qui: è stata infatti da poco introdotta sul mercato la nuova gamma del pomodoro al vapore nelle confezioni di cartone maggiormente sostenibili e in diversi formati, mentre sono in fase di lancio i nuovi contorni pronti (tra cui la caponata).

Infine, il 2024 è stato l’anno del nuovo spot di Cirio dedicato all’Italia come terra dei pomodori, che vede come testimonial la band Elio e le Storie Tese che in maniera ironica e coinvolgente ha reinterpretato il celebre brano di successo mettendo al centro della scena le passate di pomodoro 100% italiano Cirio.