Consorzio Tutela Pera Igp: "Aiutiamo i produttori"

Giuliano Donati è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela della Pera dell’Emilia-Romagna IGP. Succede all’ex numero uno Mauro Grossi, in "un rinnovo nel segno della continuità" e in un percorso che da due anni a questa parte conta forti investimenti su una produzione rappresentativa dell’agricoltura regionale (35%) e traino della pericoltura nazionale (rappresenta oltre il 60% della produzione italiana), valorizzati anche con la campagna di comunicazione ‘L’inizio di una nuova P-era’.

Donati, un quadro del settore?

"Lo scorso anno si è assistito a un crollo produttivo del 70% a causa di gelate tardive, grandine, alluvioni, siccità e invasioni di insetti alieni e malattie fungine, ma quest’anno siamo fortunatamente tornati a una produzione in linea con la media degli ultimi anni".

Il Consorzio di che si occupa?

"Dal 2021 la mia azienda fa parte di UNAPera (che raccoglie circa 5mila azienda e 500 certificazioni IGP e lavora di pari passo con il Consorzio, ndr) e ora sono passato alla guida dell’ente tutela che, oltre a occuparsi della promozione della produzione emiliano-romagnola, cura l’attività di controllo affinché chi utilizza il marchio lo faccia nel rispetto delle regole".

Un valore aggiunto?

"Spaziamo in tutti gli ambiti perché parliamo di un prodotto salubre e dolce, ma caratterizzato da un’alta percentuale di fruttosio, anziché glucosio. L’importante presenza di fibre, inoltre, favorisce l’attività intestinale e la digeribilità. Ma è fondamentale anche per la parte socio-economica, essendo il prodotto più importante della regione a livello di frutticoltura".

Che campagna avete adottato per il rilancio?

"Abbiamo messo in campo una comunicazione importante, ma chiediamo anche aiuto al consumatore per scegliere il bollino IGP, sostenendo la filiera. Siamo partiti con spot televisivi due anni fa, che quest’anno abbiamo incentrato sui produttori: i veri custodi di questo tesoro agroalimentare".

Sono al centro del progetto?

"Sia loro, con il grande valore dell’esperienza, che l’innovazione, vero strumento di lotta ai cambiamenti climatici e di miglioramento continuo. Con UNAPera, a tal proposito, lavoriamo molto sulla ricerca, cercando anche di intercettare risorse pubbliche e studiando nuove varietà. È indispensabile per cercare soluzioni alla crisi che vive il settore: dobbiamo recuperare la produttività dei frutteti e remunerare in maniera sostenibile i nostri produttori. Ma anche il consumatore ha risposto all’appello, come detto, dandoci una mano nel valorizzare un prodotto che ha vissuto anni difficili a causa del clima".