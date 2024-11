Dall’Africa al Sudamerica. Macfrut guarda al mondo

Viaggia a pieno ritmo la macchina di Macfrut, la fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Centre da martedì 6 a giovedì 8 maggio 2025. A testimonianza dell’anima sempre più internazionale, l’edizione numero 42 è stata presentata al Cairo, dove sono stati anticipati gli assi portanti dell’appuntamento che fa incontrare professionisti dell’ortofrutta da tutto il mondo.

Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, che edizione dobbiamo aspettarci?

"Macfrut è la vetrina della filiera ortofrutticola italiana nel mondo, rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro Paese di presentare le sue eccellenze di filiera nel contesto globale. Parliamo di un settore il cui peso vale oltre 16 miliardi, ma se guardiamo al contesto dell’intera filiera, il peso arriva fino a 50 miliardi, tanto da fare dell’Italia leader a livello mondiale con eccellenze su tecnologie e packaging. E proprio al contesto della filiera si rivolge Macfrut, unica fiera nel panorama mondiale capace di mettere insieme i tre elementi chiave del futuro del settore ortofrutticolo: business, conoscenza e networking. Chi vuole sapere in quale direzione andrà l’ortofrutta, è a Macfrut che deve venire".

Novità per il 2025?

"Macfrut si caratterizza per l’anima internazionale, tanto che nella scorsa edizione il 40% degli espositori arrivava da oltre confine, risultato che sarà confermato anche nel 2025. Il partner internazionale sarà l’Egitto, in un percorso di fiera che negli ultimi quattro anni ha posto il focus sull’area mediorientale, sempre più strategica. L’Africa e il Sudamerica saranno ampiamente rappresentati da un numero cospicuo di imprese e delegazioni, come l’Europa, cui sarà riservata una particolare attenzione. Tutto ciò è reso possibile grazie a un ricco planning di presentazioni in giro per il mondo e di incoming di buyer, realizzati con l’Agenzia Ice".

Quale il prodotto simbolo?

"La patata, tra i prodotti più diffusi nel mondo, tanto che la superficie globale di coltivazione si aggira su 18 milioni di ettari. In fiera sarà ospitato The International Potato Symposium, strutturato su più giorni con approfondimenti su tematiche tecnico-agronomiche e di mercato e visite alle aziende espositrici, insieme a operatori internazionali, stakeholder mondiali e i massimi ricercatori del settore".

A Macfrut sarà ospitato anche il Simposio mondiale delle biotecnologie?

"È una delle grandi novità della prossima edizione. In fiera ci sarà il Biotechnology Symposium promosso dall’International Society of Horticultural Science (Ishs), società che promuove la ricerca su tutti i settori delle scienze orticole. L’evento è un’occasione di incontro tra la ricerca biotecnologica delle piante e la filiera produttiva. Nei tre giorni saranno presentati gli aggiornamenti tecnico-scientifici sulle tecnologie applicate alla colture vegetali in vitro, per la propagazione e creazione di nuove varietà resilienti e di elevata qualità. E se questo evento coinvolgerà soprattutto gli specialisti e il mondo della ricerca, un’altra grande novità è rivolta al grande pubblico".

Di cosa si tratta?

"Di The Healthy Food Show, dedicato ai prodotti ortofrutticoli freschi innovativi a elevato valore nutrizionale presentati in un’area esperienziale che coinvolgerà firme di primo piano della cucina, testimonial di caratura nazionale, esperti nella divulgazione scientifica, con presentazioni di giornalisti nazionali".

Una delle peculiarità di Macfrut sono i saloni tematici.

"È ciò che ci distingue. Tra i focus, ricordo il Biosolutions International Event dedicato ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante; Plant Nursery dedicato all’innovazione della filiera vivaistica; Spices&Herbs Global Expo su spezie, erbe officinali e aromatiche; Agrisolar Systems&Technologies sull’agrovoltaico; The Red Planet sulla filiera del pomodoro; Acqua Campus sull’irrigazione del terzo millennio; Macfrut Field Solutions con una doppia area dinamica. E vorrei sottolineare due elementi..."

Quali sono?

"Prima di tutto la Regione partner, per la prima volta il Lazio. Conosciuta per le produzioni di eccellenza Dop e Igp, sarà al centro di numerose iniziative di valorizzazione messe in campo con Arsial. In secondo luogo la contestualità con Fieravicola, manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola, in programma in appositi padiglioni negli stessi giorni".