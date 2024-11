Dalle dop ai prodotti biologici. A Bologna debutta Sana Food: "Eccellenze del cibo sostenibile"

Responsabilità sociale e sostenibilità ambientale sono temi di grande rilevanza, che Sana si impegna a tradurre in azioni concrete. L’attuazione di queste pratiche punta a stimolare la comunità imprenditoriale ad adottare lo stesso approccio.

Claudia Castello, exhibition manager di Sana Food, ci illustri la manifestazione.

"Sana Food è la manifestazione di BolognaFiere dedicata alla sana alimentazione fuori casa. Nasce come costola dello storico Sana, che al traguardo della 36esima edizione da fiera di prodotto diventa fiera di canale e si specializza nel food. Dal 23 al 25 febbraio, il format Sana Food proporrà alle aziende espositrici target profilati di visitatori nazionali e internazionali in rappresentanza dei settori dell’Horeca, dei negozi specializzati e dei distributori. L’evento si terrà in contemporanea a Slow Wine Fair, fiera internazionale sul vino buono, pulito e giusto, con cui condivide la selezione di prodotti di eccellenza e di produttori che mettono in pratica gli stessi principi di sostenibilità e di ricerca della qualità. La sinergia tra i due appuntamenti offrirà alla business community del food service e dell’Horeca maggiore visibilità, più opportunità di business e un’esperienza di visitazione più ricca e articolata".

Ci saranno aziende straniere?

"Gli espositori proverranno principalmente dall’Europa, mentre i 300 buyer qualificati che abbiamo invitato rappresenteranno circa 40 Paesi di tutto il mondo. Sia gli espositori che i buyer potranno pianificare gli incontri in modo mirato attraverso la piattaforma B2Match, pensata per facilitare il networking tra professionisti e consentire di gestire al meglio il tempo in fiera". Quali saranno gli elementi caratterizzanti?

"Sana Food sarà la prima fiera europea ad accogliere sotto lo stesso tetto tutti i temi della sana alimentazione. Non solo il biologico, ma anche biodinamico, vegano, vegetariano, prodotti per intolleranti, Dop, Igp e Sgt, senza dimenticare quelli derivanti da buone pratiche di filiera controllata e sostenibile. Il nuovo format è stato ideato come un percorso che culminerà, a febbraio, nell’evento in fiera. Le pietre miliari di questo percorso sono il Lab Academy, per la formazione, e due specifici osservatori che forniscono alle aziende espositrici dati di mercato e informazioni aggiornate sulle motivazioni e i comportamenti dei consumatori".

Quali saranno gli appuntamenti del Lab Academy?

"Il percorso di formazione analizza le caratteristiche dei settori merceologici sui quali Sana Food ha acceso i riflettori. In collaborazione con Aita (Associazione italiana di tecnologia alimentare) abbiamo esplorato il mondo dei nuovi stili di vita, del plant based e del free from. Lab Academy coinvolge anche il comitato, composto da avvocati, responsabili qualità e rappresentanti del retail, che abbiamo creato per affrontare con un taglio altamente specializzato i temi delle intolleranze alimentari, del free from e dei nuovi scenari del food e dei consumi fuori casa. Le sessioni sono registrate e caricate sul sito sana.it, quindi rappresentano un patrimonio conoscitivo disponibile gratis. A breve, in collaborazione con V Label, partiranno anche corsi di formazione dello chef Claudio Di Dio, che introdurrà i partecipanti alla cucina vegetariana, vegana e raw. I corsi sono indirizzati soprattutto ai professionisti della ristorazione".

Quali saranno le tendenze presentate?

"I prodotti più innovativi presentati dagli espositori saranno al centro dell’area Sana Novità. Non mancheranno proposte del mondo veg e del plant based, con le nuove tendenze legate al gusto e alla palatabilità di alimenti che si stanno sempre più raffinando. Anche il mondo delle intolleranze e del free from, specialmente nella declinazione ‘gluten free’, offrirà alternative e lavorazioni nuove. Le innovazioni mirano a marcare la differenza di gusto dai ‘prodotti con’ e puntano su cereali quali avena e grano saraceno. Quanto al biodinamico, il nostro partner Demeter approfondirà il progetto di agricoltura sociale, che unisce la funzione sociale della pratica agricola all’obiettivo di salvaguardare il benessere".