Dall’Emilia-Romagna agli Usa. Lambrusco star della tavola. Sette Doc e 60 varietà di uva

Il rosso è antico e moderno nello stesso tempo, un’apparente contraddizione come quella delle convergenze parallele. Nel palmares vinicolo dell’Emilia-Romagna il colore scuro del vino nelle sue varie tonalità copre tutta la regione, dal Gutturnio piacentino, passando per il Lambrusco reggiano e modenese, fino al Sangiovese, storica linfa di Romagna. Senza nulla togliere ai bianchi fermi e frizzanti, i rossi sono da sempre una delle anime di questa regione. Il Lambrusco è certamente l’icona dell’area nord della pianura padana che si allunga fino a Mantova, un prodotto che si caratterizza abbinato anche nel marketing territoriale ai tortellini e alle carni, ma da qualche anno utilizzato pure come aperitivo (piace ai giovani) in alternativa alle bollicine bianche. Ed è la bottiglia che più di altre è arrivata con successo dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, dove a tavola unisce nel brindisi repubblicani e democratici, e in Canada. Il Lambrusco (le Doc sono sette, alcune delle quali includono diversi sottotipi, i più famosi sono quelli di Modena e Reggio Emilia) è il vino più rinomato dell’Emilia-Romagna, il più titolato, il più premiato, che si caratterizza come ambasciatore di quest’angolo d’Italia culla del buon bere e della buona tavola. Piace anche al sud dove ha trovato un mercato in espansione e non a caso il Consorzio del Lambrusco nei mesi scorsi ha messo in piedi un grande evento celebrativo e di marketing che ha avuto luogo nel teatro naturale di Matera, tra gli antichi sassi, a cui hanno preso parte cantine blasonate e produttori di nicchia che sfornano bottiglie-gioiello. Il nome Lambrusco comprende vini rossi frizzanti e circa sessanta varietà di uva da cui esce il prodotto finale in bottiglia. Le varietà di uva più comuni sono il Lambrusco Salamino, il Lambrusco Grasparossa e il Lambrusco di Sorbara dalle scenografiche bolline di colore rosso chiaro, più beverino e iconico.

Le uve scure non si fermano però al Lambrusco. L’Emilia-Romagna ha successo anche nella produzione di vini rossi della varietà Sangiovese, da Imola in giù fino a Rimini, la più diffusa che consente di contribuire a prodotti nobili come il Brunello di Montalcino, il Chianti e il Montepulciano. I vini rossi a base di Sangiovese esprimono lo stile nel Sangiovese di Romagna Doc con un colore rosso-violetto, aromi di frutta di bosco e tannini setosi. Da Forlì-Cesena a Rimini, questo vino una volta poco considerato oggi è uno dei fiori all’occhiello presentato con grande successo nelle sue declinazioni più raffinate e più popolari anche ai milioni di turisti che d’estate popolano la Riviera. Tra i filari dedicati ai rossi ci si imbatte anche nelle uve Barbera, che possono offrire prodotti forti e attraenti.

Oltre al Sangiovese e al Lambrusco, il Pinot Noir svolge un ruolo di prima fila tra le varietà di uva rossa in Emilia-Romagna. Le varietà più coltivate sono Barbera, Sangiovese, Lambrusco e Cabernet Sauvignon. E se lo sguardo volge a nord, lassù ai confini con la Lombardia c’è un mondo agricolo di mezzo che produce il nobile Gutturnio dai tratti un po snob dalle parti di Piacenza. Questo infatti è il vino rosso leggermente frizzante tipico dei dolci Colli Piacentini. Viene prodotto con due vitigni storici di Piacenza, la Barbera e la Croatina. La Croatina viene chiamata localmente anche Bonarda, da non confondere con il vitigno Bonarda, coltivato esclusivamente in Piemonte.