E Vinitaly sbarca negli Stati Uniti

Vinitaly alla conquista negli States. Con più di 1.500 tra buyer, operatori dell’horeca e Gdo accreditati, 230 aziende italiane presenti, cinque collettive regionali (Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Veneto e Umbria rappresentate istituzionalmente) e 1.650 etichette in degustazione, si è tenuta nelle scorse settimane al Navy Pier di Chicago, la prima edizione di Vinitaly Usa.

Un debutto, quello della due giorni che ha trasformato il famoso molo della metropoli dell’Illinois in un business center del vino italiano, che ha così centrato gli obiettivi dichiarati per la prima fase di avviamento del progetto di presidio permanente sul mercato americano. All’apertura della manifestazione, che è stata organizzata da Veronafiere e Fiere italiane in collaborazione con i ministeri dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il supporto di Ita, Italian trade Agency, il presidente della Fiera di Verona, Federico Bricolo, ha sottolineato come con "Vinitaly.Usa intensifichiamo ulteriormente l’azione di promozione del brand fieristico portabandiera del vino italiano nel mondo". Un debutto di successo, insomma.