Ecco il nuovo ‘ingresso scaligero’

Si chiama ‘Ingresso Scaligero’ ed è il nuovo punto di accesso di Veronafiere dedicato a visitatori e operatori. La struttura è stata inaugurata dopo quattro mesi di lavori: una hall coperta di 350 metri quadrati in legno lamellare, acciaio a vista e cemento, con quattro tornelli automatizzati in grado di gestire un flusso orario di oltre 1.050 persone, un info-point e una corsia per la fermata di taxi e Ncc. La scelta del nome è stata affidata a un sondaggio che ha coinvolto i dipendenti della Fiere. L’intervento, con un investimento di 1,7 milioni di euro, ha coinvolto anche la riqualificazione della vicina Porta L, riservata ai mezzi della logistica durante le fasi di allestimento delle manifestazioni. È stato realizzato un portale alto sei metri in acciaio, con ingresso videosorvegliato.