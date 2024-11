Ecco il report di Hera dedicato alla sostenibilità

Anche quest’anno il Gruppo Hera pubblica due report dedicati rispettivamente all’importanza di una corretta raccolta differenziata e alla qualità dell’acqua del rubinetto, che mirano a fare chiarezza su questi temi rendendo disponibili numeri aggiornati e informazioni a garanzia della massima trasparenza. Entrambi i report saranno disponibili nei principali sportelli clienti. Il primo si intitola "Sulle tracce dei rifiuti": l’88% della differenziata è recuperata. Una volta buttati, che fine fanno i rifiuti? Ha senso fare la differenziata? Quanti ne sono effettivamente recuperati? Il report di Hera "Sulle tracce dei rifiuti", arrivato alla 15esima edizione, risponde a queste domande, tracciando il percorso dei rifiuti differenziati dai cittadini sul territorio servito dall’azienda, con dati verificati da un ente esterno che ne attesta la correttezza. Ognuno di noi, in media, produce 342 kg di rifiuti differenziati all’anno. Si tratta in prevalenza di organico (83 kg), verde (71 kg), carta (68 kg), vetro (44 kg), plastica (43 kg) e in misura minore le altre tipologie. Questi rifiuti raggiungono 65 impianti di prima destinazione, da cui sono avviati a recupero in 157 impianti che li riportano nel ciclo produttivo. Un esempio è l’organico, che Hera trasforma in biometano, combustibile rinnovabile al 100% destinato all’autotrazione, e compost di qualità, utilizzato come fertilizzante in agricoltura. Di questi materiali raccolti in modo differenziato, l’88% è stato recuperato, il restante è costituito da materiali estranei o non riciclabili.