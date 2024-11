Ecco le fake news che disorientano i consumatori

È vero che gli alimenti senza additivi sono più sani? Il cibo confezionato è meno genuino di quello fatto in casa? E le materie prime italiane sono sempre migliori di quelle estere? Sono alcune delle bufale e dei falsi miti sul cibo su cui l’Ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha fatto chiarezza in un periodo nel quale le fake news si diffondono rapidamente, creando confusione e allarmismo tra i consumatori e influenzando negativamente il rapporto con il cibo. Secondo i tecnologi alimentari, non è vero che le materie prime italiane sono sempre migliori di quelle estere, perché la qualità non dipende dall’origine geografica. La sicurezza sulle nostre tavole è garantita dai rigorosi controlli igienico-sanitari effettuati da enti preposti e comparto agroalimentare. E ancora, è falso che il cibo confezionato sia meno genuino di quello fatto in casa: gli alimenti confezionati devono rispettare rigide norme di sicurezza e qualità che riguardano anche la formazione degli operatori, mentre in casa non esistono obblighi simili e la sicurezza dipende unicamente dalla competenza di chi cucina. Altra bufala dura a morire è quella dei conservanti contenuti nei gelati e surgelati, quando è invece il freddo l’unico metodo di conservazione ammesso. E ancora, la convinzione errata che gli alimenti ottenuti senza additivi siano più sani: non solo la lista degli additivi è oggetto di controlli e verifiche continue dell’Efsa, ma alcuni, vedi l’acido citrico, si usano in cucina a casa casalinga per proprietà antiossidanti.