Eurovo e la sostenibilità: "Così guardiamo al futuro"

Quando Rainieri Lionello e Anita Fiorin hanno avviato l’attività e la realtà artigianale si è evoluta in una industriale, la parola ‘sostenibilità’ non era un termine comune. Un approccio, all’epoca innovativo, tramandato ai figli dei fondatori, Siro e Ireno Lionello, oggi alla guida del Gruppo Eurovo insieme ai figli di Siro, Silvia e Federico Lionello. Dal secondo dopo guerra il Gruppo ha strutturato una filiera verticalmente integrata, espandendosi all’estero e gestendo le varie fasi produttive in Francia, Spagna, Romania e Polonia. Dopo oltre 75 anni di esperienza, Gruppo Eurovo è riconosciuto fra i leader europei del settore e può contare su oltre 1.200 dipendenti (40% donne), e su una presenza media di 15 milioni di galline ovaiole, le cui uova raggiungono oltre 5.000 clienti in più di 40 Paesi, con un fatturato consolidato di oltre 1.2 miliardi nel 2023.

Gruppo Eurovo è oggi un modello di impresa che guarda al futuro senza dimenticare le radici, che affronta le sfide del mercato con coraggio, portando avanti progetti di sostenibilità e condividendo numeri, impegni e traguardi concreti a beneficio delle persone e dei territori in cui è presente. I tetti degli stabilimenti di proprietà sono utilizzati per l’installazione di impianti fotovoltaici e quindi per la produzione e auto-consumo di energia alternativa. Un impegno per la compensazione delle emissioni, come l’arricchimento delle aree verdi e dei pascoli degli allevamenti, che va di pari passo con il progetto le ‘Naturelle Amiche delle Api’. Negli apiari di proprietà si contano oggi più di 1.000 arnie per gli insetti impollinatori. Questi sono sentinelle della qualità dell’area e la loro presenza presso gli allevamenti conferma che sono gestiti in modo da garantire i migliori standard di qualità, benessere animale, tutela ambientale.

Uno dei vantaggi del controllo diretto della filiera è quello di poter studiare e adottare soluzioni per trasformare i rifiuti in nuove materie prime e prodotti. Un esempio virtuoso è l’installazione di un impianto di essiccazione e pellettatura della pollina nello stabilimento di Mordano (Bologna). Questa, essendo ricca di azoto, viene raccolta dai capannoni e sottoposta a un processo di trasformazione in fertilizzante naturale organico, per arricchire i terreni. L’impegno della Famiglia Lionello è un retaggio dei fondatori: ‘Donare per restituire’. Un’eredità che la seconda e la terza generazione continuano a mantenere viva con le realtà dei territori in cui il Gruppo è presente e opera quotidianamente: dal Banco Alimentare alle Onlus di volontariato, oltre agli enti ed istituti di ricerca come l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.