Food Brand Marche: "Uniti in una squadra. Così vincono i prodotti"

di Nicholas Masetti

Dal 2017 nelle Marche c’è un’associazione che riesce a unire tutte le eccellenze territoriali. Si chiama Food Brand Marche e agisce come un aggregatore: riesce a proteggere i marchi e i nove consorzi delle cinque province, ma anche a farli agire e pensare con un’unica voce. Si tratta di un unicum in Italia perché rappresenta un contenitore per l’agroalimentare marchigiano, promuovendo l’aggregazione e la valorizzazione delle produzioni locali, sostenuta da oltre tremila aziende agricole e riconosciuta per i suoi prodotti certificati. Un vero e proprio lavoro di squadra che dà importanza al prodotto e ai produttori, ma anche ai paesaggi e al territorio, offrendo brand aziendali sostenibili e con valori agricoli, con un Dna portato all’ospitalità, al turismo e alla cultura.

Food Brand Marche, il cui direttore è Alberto Mazzoni, nasce proprio con questa finalità: valorizzare e promuovere in maniera integrata l’enogastronomia, il turismo e la cultura del territorio, in Italia e all’estero. Così tanto che FBM è il primo distretto del cibo di prodotti certificati italiano ed è motore per lo sviluppo dell’enoturismo, tanto da ottenere la gestione del cibo e del vino per Pesaro Capitale della Cultura 2024.

I consorzi marchigiani aderenti a Food Brand Marche sono Prosciutto di Carpegna DOP, Tutela dell’Olio Extravergine d’Oliva Cartoceto DOP, Istituto Marchigiano di Tutela Vini DOP, Consorzio Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP, Olio Extra Vergine d’Oliva Marche IGP, Consorzio Marche Biologiche Società Cooperativa Agricola IGP, Consorzio Vini Piceni DOP, Consorzio Tutela Casciotta d’Urbino, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP e, da ultimo, Maccheroncini di Campofilone IGP. Un fatturato aggregato che si aggira intorno ai 750 milioni, con 34 prodotti certificati rappresentati in tutte le Marche.

I soci singoli di FBM sono invece Società Agricola Biologica Fileni, Trevalli Cooperlat Società Cooperativa, BovinMarche Allevatori Marchigiani Società Cooperativa Consortile Agricola, Ciauscolo IGP, Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP, Agnello del Centro Italia IGP, Prodotti Bio carni, pasta, legumi, verdure, farine e altri prodotti, Vinea Società Cooperativa e la Mozzarella Stg. Quindi, prodotti che vanno dai biologici ai più rinomati DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Un percorso, quello di Food Brand Marche, che ha radici nel 1999, con il primo consorzio nato in regione, ovvero l’IMT (Istituto Marchigiano di Tutela vini). Poi, un crescendo continuo fino all’inaugurazione nel 2018 dell’IME - Istituto Marchigiano di Enogastronomia - e all’entrata in vigore di una legge regionale sul distretto dei prodotti certificati (2021) e poi di una legge sull’enoturismo (2022). Da ultima la partnership con Pesaro 2024 per integrare la cultura del cibo attraverso le eccellenze del territorio, promuovendo la diversità e la ricchezza della tradizione enogastronomica marchigiana attraverso un dialogo tra patrimonio culinario e arti visive. Eventi che dalla provincia di Pesaro e Urbino si sono allargati anche ad Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

Proprio con la Regione FBM fin dal 2019 ha aderito ai bandi promozionali come i Psr (Progetti sviluppo regionale), i finanziamenti del biennio 2023-2024 e un intervento Srg10-Promozione dei prodotti di qualità. Un bando di 2,8 milioni di euro che ha dato quindi ancora maggior eco a tutta l’enogastronomia marchigiana.

Ora, con i fondi messi a disposizione dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Food Brand Marche ha sviluppato e proposto un progetto da 14,8 milioni di euro grazie ai fondi messi a disposizione per i ‘Distretti del cibo’. Ai fondi del Pnrr hanno fatto richiesta Gino Girolomoni Cooperativa Agricola, Azienda Agraria Santa Liberata di Savini Giorgio, Montebello Cooperativa Agrobiologica e Istituto Marchigiano di Tutela vini (consorzio per la promozione). "Il programma mira a promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorendo l’integrazione di attività caratterizzate dalla prossimità territoriale", si evince dalla proposta.

Produzione agricola, trasformazione e commercializzazione, ma anche promozione e ricerca. Su questi valori fondanti Food Brand Marche vuole creare uno strumento innovativo per la promozione dei prodotti tipici di qualità della Regione Marche che li identifichi in un marchio condiviso, rispondendo alle nuove strategie comunitarie e allo sviluppo sostenibile delle filiere, perseguendo gli obiettivi ambientali dettati dalla Politica agricola comune (Pac), dal Green Deal europeo e dalla strategia ‘Dal produttore al consumatore’.