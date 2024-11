Forlì Ambiente: "Sicurezza e sostenibilità le nostre linee guida"

Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro. Sono solo alcune delle molte parole chiave scritte nel futuro di Forlì Ambiente, la società cooperativa nata nel 2016 dalla passione di un gruppo di ex dipendenti di un’azienda che stava entrando in default. Oggi è specializzata in una vasta gamma di servizi ambientali, rivolti ad industrie, aziende agricole, amministrazioni pubbliche e clienti privati. La cooperativa si occupa in particolare di pulizia e bonifica di impianti industriali, attività in spazi confinati e in ambienti sospetti di inquinamento, trasporto, smaltimento e intermediazione di rifiuti anche pericolosi, pulizia idrodinamica ad altissima pressione e aspirazione di materiali solidi.

I numeri dell’azienda sono alti: parliamo di 84 dipendenti (oltre il 90% a tempo indeterminato) e di una flotta di circa quaranta mezzi, principalmente autospurghi ad altissima potenza. "Non dobbiamo pensare solo all’utilizzo domestico: si tratta di macchinari utilizzabili anche in realtà portuali o nelle aziende agricole – sottolinea Marco Martelli, presidente di Forlì Ambiente –, per aspirare granaglie, pietre e altri materiali difficili da asportare". Strumenti che si sono rivelati essenziali anche in seguito alle ultime alluvioni, così come sul teatro di altri eventi drammatici: "Abbiamo operato più volte sugli scenari alluvionali della Romagna e ultimamente siamo stati chiamati a intervenire anche a Bologna – racconta Martelli –. I nostri droni, capaci di muoversi in spazi ristretti, sono anche stati utilizzati per individuare eventuali rotture nelle reti fognarie che, altrimenti, ci sarebbero state precluse. Con i nostri mezzi siamo entrati in azione anche alla diga di Suviana, dopo l’esplosione della centrale idroelettrica".

Importante anche il fatturato: l’anno chiuderà con 19 milioni di euro. Una cifra significativa che chiede di mantenere alto lo standard anche in futuro: "E continuare – va avanti Martelli – a cercare partnership con grandi aziende, oltre che con i privati, anche diversificando la nostra offerta in modo da rispondere al maggior numero di esigenze possibile". Ma quando si parla di business non si possono mai dimenticare i lavoratori e lo sanno bene a Forlì Ambiente: "Nella nostra azienda – precisa Martelli – crediamo che ci si possa occupare di ambiente con serietà, correttezza ed innovazione, garantendo al contempo una buona qualità della vita per chi vi opera all’interno". Per questo il focus è sempre sulla sicurezza: "Abbiamo un ufficio ‘qualità sicurezza’ con un ingegnere assunto che cura la formazione dei lavoratori per scongiurare quanto possibile il rischio di infortuni. Visto che tra i nostri dipendenti ci sono anche dei lavoratori stranieri abbiamo chiesto a Unibo di indicarci una persona esperta in lingue. Ogni sabato, un’insegnante offre lezioni di italiano per quei dipendenti che ne hanno bisogno: vogliamo essere certi che capiscano tutte le indicazioni utili per la loro salvaguardia e che sappiano cosa firmano, quando si trovano di fronte a un documento. I corsi sono finalizzati anche all’acquisizione della patente B e poi chi vuole può proseguire prendendo quella per guidare i nostri mezzi pesanti: noi ci offriamo di anticipare i costi". Il tutto in un’ottica di ricambio generazionale e conseguente sviluppo aziendale.

"A prescindere da quali e quante agevolazioni pubbliche si potranno utilizzare – aggiunge ancora Martelli – i nostri investimenti futuri saranno sempre caratterizzati dal binomio ‘innovazione’ e ‘sostenibilità’". La cooperativa, infatti, intende perseguire una strategia di riduzione del proprio impatto "nella convinzione – spiega il presidente – che ciò sia un dovere etico nei confronti della comunità, ma anche per rispettare con attenzione tutte le normative: la nostra, insomma, è una scelta obbligata che portiamo avanti con piacere". L’analisi della ‘Carbon Footprint’ ha evidenziato come l’impatto della cooperativa derivi in buona parte dall’utilizzo della flotta di automezzi attrezzati. "Purtroppo – le parole di Martelli – non ci è possibile pensare all’abbandono completo del diesel, ma intendiamo puntare sull’elettrico là dove sarà possibile. Inoltre abbiamo già acquistato due trattori, ovvero due ‘teste’ di autoarticolati, che vanno a Hvo (un biodiesel, ndr): un carburante che abbatte drasticamente le emissioni di Co2 e di particolato. Se, come speriamo, ci troveremo bene potremo pensare di ampliare questa scelta ad altri mezzi". Sostenibilità fa rima anche con legalità: "Abbiamo nominato il presidente di un organo di vigilanza che garantisce all’azienda di non incappare in dei reati odiosi, come la corruzione o irregolarità ambientali. Gli esperti agiscono tramite controlli esterni all’azienda, quindi senza conflitti di interesse: una scelta costosa che però porta alla massima trasparenza e, quindi, apre le porte a collaborazioni anche con realtà importanti che richiedono maggiori garanzie".

La mission di Forlì Ambiente è chiara: "Vogliamo continuare a crescere per essere il punto di riferimento nei servizi ambientali, risolvendo le problematiche di imprese, enti pubblici e famiglie con risposte tempestive ed efficaci e vogliamo farlo all’insegna dell’innovazione e della transizione ecologica, puntando anche sulle nuove generazioni, con uno sguardo sempre rivolto al futuro".