Gruppo Amadori: "Un poker di proteine per una dieta corretta"

L’anno della svolta è il 2024. L’anno in cui il gruppo Amadori – noto ai consumatori fin dal 1969 per la sua tradizione in campo avicolo – ha cambiato pelle e si è presentato al pubblico come ’The Italian Protein Company’. Nuovo brand, stessa anima ma dagli orizzonti molto più che ampliati: il colosso delle carni bianche, ora, è cresciuto diventando l’azienda delle quattro proteine (e dei quattro colori): bianche (carni avicole), gialle (uova e ovoprodotti), rosa (carni di suino commercializzate con il brand Lenti acquisito nel 2022 ) e verdi (a base di legumi, grazie alla linea veggy). Di Amadori è rimasto tutto, a partire dalla qualità e dall’attenzione alla filiera, ma tutto diventato più grande, completo e con un obiettivo: affermarsi come punto di riferimento per un’alimentazione sempre più sana.

Lo aveva anticipato nei mesi scorsi la stessa dirigenza del gruppo, ma ora la pubblicazione del quarto report di sostenibilità ha ribadito definitivamente il salto di livello: nella valutazione dell’impatto ambientale del Gruppo sono entrate tutte le società acquisite negli ultimi anni (Rugger/Lenti e Forno d’Ooro) e le filiere del suino e delle uova.

"Il nostro Gruppo conferma la volontà di dare il proprio contributo su tutti gli aspetti della sostenibilità e di essere una guida per il settore agroalimentare verso una filiera che non sia solo fornitrice di prodotti, ma anche promotrice di benessere e nutrizione consapevole, impattando positivamente su ambiente e tessuto sociale – ha commentato l’amministratore delegato Denis Amadori –. Il piano strategico del nostro Gruppo, che abbiamo chiamato ‘Ama Moving forward to 2028’ ci guiderà in questa direzione, per crescere valorizzando la nostra cultura di filiera, puntando all’efficienza operativa e perseguendo la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Il nostro obiettivo è costruire insieme un futuro in cui l’alimentazione sia sempre più sana, sostenibile ed accessibile".

Il punto di partenza del piano sono i numeri dell’ultimo esercizio di bilancio approvato a giugno: ricavi per 1.780 milioni di euro, Ebitda a 126 milioni, risultato netto di 28,5 milioni e patrimonio netto pari a 377 milioni. Complessivamente la crescita del fatturato aziendale si è attestata al +2,5%, grazie all’aumento dei volumi e dei prezzi di vendita dei prodotti, con scenari differenti a seconda dei settori. il canale GDO, ad esempio, ha fatto registrare una sostanziale tenuta (+0,7% a valore), il canale Normal Trade è cresciuto del +2,3% a valore e il canale del Fuori Casa ha continuato la sua crescita, con il consumo italiano “Out of Home” che nel 2023 ha superato i livelli pre-Covid in valore assoluto, rappresentando così uno dei principali canali di sviluppo per Amadori. Nel 2023, infatti, le catene di ristorazione in Italia hanno registrato una crescita annua a doppia cifra (circa l’11%) e rappresentano un’importante opportunità per sostenere la crescita di un’azienda fatta di 9.300 addetti, 18 stabilimenti e siti produttivi, più 16 centri di distribuzione e circa 800 allevamenti. Un colosso che, però, accresce di anno in anno la sua attenzione alla sostenibilità.

Fra i dati rilevanti in ambito ambientale, di tutta l’energia elettrica autoprodotta nel 2023 sia da impianti fotovoltaici che da cogeneratori di proprietà, la maggior parte (oltre l’85%), è stata destinata all’autoconsumo, per soddisfare circa il 20% del fabbisogno elettrico totale. Inoltre, circa il 22% dell’energia elettrica prelevata da rete è stata acquistata “coperta” da G.O. (garanzia di origine) in aumento del 4% rispetto al 2022. L’attenzione agli aspetti energetici è testimoniata anche dall’ottenimento della certificazione Iso50001 per lo stabilimento di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), che si aggiunge a quello di Cesena. Analoga attenzione è stata prestata alla gestione dei rifiuti, volto a diminuire l’impatto derivante dall’attività di tutta la filiera integrata, che viaggia di pari passo all’impegno a promuovere il riciclo, ad esempio con packaging sempre più eco-compatibili. Sempre nel solco della continuità sono gli investimenti che hanno portato alla creazione di una filiera sempre più controllata, affidabile e tracciabile. I fornitori sono situati soprattutto nelle regioni di ubicazione dei principali siti produttivi (Emilia-Romagna, Abruzzo e Lombardia) che rappresenta il 56% del totale, per un dato complessivo di fornitori italiani pari all’86%. Inoltre, la proporzione tra valore economico distribuito agli stakeholder, 1.781 milioni di euro, e il totale generato è salito al 94,8% nel 2023, rispetto al 92,3% del 2022.

Sul fronte interno, invece, nel 2023 sono state erogate 75.210 ore di formazione (+5,2% rispetto al 2022) caratterizzate da una particolare attenzione a tematiche manageriali e gestionali. Inoltre, gli operatori di produzione – che, con una percentuale di oltre il 90%, costituiscono la categoria maggioritaria dei collaboratori del Gruppo – hanno potuto usufruire di 15.732 ore di formazione tecnica, con un incremento del 20% rispetto al 2022. Con la convinzione che la formazione rappresenti un pilastro chiave nella diffusione della cultura della sicurezza, nel 2023 le ore dedicate a queste tematiche hanno rappresentato il 73,6% del totale, rivolgendosi a tutte le categorie. Inoltre, le ore di formazione per gli impiegati sono cresciute del 48,1% rispetto al 2022. Tra i risultati più evidenti il trend in diminuzione relativo al tasso di frequenza infortuni, sceso ancora nel 2023 a 28,5 (rispetto al 28,7 del 2022 e al 29,3 del 2021). Inoltre, nel 2023, il Gruppo ha esteso la certificazione ISO 45001 (sistema volontario di gestione salute e sicurezza sul lavoro) al sito di Santa Sofia (Forlì-Cesena), che si aggiunge agli altri stabilimenti di trasformazione alimentare di Cesena, Mosciano Sant’Angelo (Teramo) e Cazzago San Martino (Brescia), già in possesso di tale attestazione.