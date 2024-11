I consigli dell’esperto: "La pasta fa bene, ma va consumata nella giusta quantità"

Spaghetti, mezze maniche o lasagne, il Pasta Day celebra uno dei simboli della cucina italiana che ha origini antichissime. "Già 10mila anni fa gli uomini primitivi facevano uso, anche se indiscriminato, di cereali. Successivamente l’uomo riuscì a selezionare i cereali più indicati per una buona alimentazione, fino a ottenere una farina di frumento da impastare con acqua per realizzare un pane primordiale e le prime tipologie di focacce da cuocere su pietre roventi, tutto questo prima di scoprire i vantaggi della cottura in acqua bollente. La prima documentazione inerente una ricetta per la preparazione della pasta vera e propria la fornisce intorno all’anno mille un certo Martino da Como, cuoco al servizio del Patriarca di Aquileia a Roma, nel suo libro dal titolo De Arte Coquinaria per vermicelli e maccaroni siciliani. E così si è arrivati fino ai giorni nostri e alla tradizione della pasta italiana come modello d’eccellenza del made in Italy". Lo spiega all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione all’Università Lum.

"Varrà sempre la pena ricordare che in tutte le sue forme, dalle ruote alle farfalle, la pasta è sempre al primo posto nell’elenco dei cibi irrinunciabili, tanto più se si parte dal presupposto che il 45-60% delle calorie giornaliere deve derivare dall’assunzione di carboidrati, meglio – avverte Minelli – se carboidrati complessi come quelli provenienti dall’amido, particolarmente indicati per rilasciare energia in modo graduale. Ulteriore dato rilevante è il contenuto proteico della pasta. Cinque consigli dell’esperto per mangiare la pasta senza sensi di colpa e paura della bilancia. "Un tema che solleva spesso dubbi è quando sia preferibile mangiare la pasta: 1) Idealmente, è consigliabile consumarla a pranzo. I carboidrati complessi forniscono energia a lungo termine, supportando le attività del pomeriggio e contribuendo a un senso di sazietà. 2) È possibile gustarla anche a cena, magari in porzioni ridotte e accompagnata da verdure e condimenti leggeri per evitare picchi glicemici notturni". La gestione delle calorie. "3) La pasta non è un nemico della dieta, se consumata nelle giuste quantità e con condimenti bilanciati. 4) Prediligere condimenti come olio extravergine, verdure e proteine derivanti da alimenti magri permette di creare un piatto gustoso e nutriente senza compromettere il bilancio calorico. 5) La qualità della pasta è anch’essa determinante: prodotti di filiera italiana garantiscono migliore consistenza e un sapore autentico".