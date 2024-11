I nuovi mercati? Sud Est asiatico e Africa

Nei prossimi anni il settore delle macchine agricole crescerà in maniera consistente, ma la geografia dei mercati cambierà. I mercati emergenti saranno quelli del Sud-Est asiatico e dell’Africa, secondo quanto evidenziato nell’ultima edizione di Eima a Bologna. La domanda crescerà nei Paesi in cui si registra un forte sviluppo dell’agricoltura legato alla crescita demografica, che comporta dotazioni tecnologiche molto maggiori di quelle attuali.

Un Paese chiave è l’Indonesia, dove l’import di macchine agricole è quintuplicato (da 140 a 700 milioni) tra il 2009 e il 2023. Nel quadriennio 2024-27 la crescita attesa è del 6,7% annuo, mentre in Vietnam sarà del 6,2%. Per le Filippine si attende un’impennata del 7,8% all’anno, con la Thailandia che dopo la crescita lenta dell’ultimo quindicennio farà un balzo del 6,8% annuo. A trainare la domanda africana sarà la Nigeria, che da qui al 2050 passerà da 230 a 400 milioni di abitanti, seguita da Etiopia e Repubblica democratica del Congo. In Nigeria è attualmente utilizzato solo il 46% delle terre coltivabili e nella Repubblica democratica del Congo si scende al 10%. E in questi ultimi due Paesi le importazioni di macchine agricole saliranno rispettivamente del 7% e del 12% all’anno nel prossimo quadriennio.