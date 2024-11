In Emilia si guarda al futuro con ottimismo

Il prezzo delle patate da tavola a polpa soda di origine tedesca ha registrato un marcato calo. Tra luglio e ottobre -70% a fronte principalmente di prospettive di produzione in aumento per la Germania. Secondo le analisi di Areté, le quotazioni sono tornate sui livelli di luglio 2022, con un declino più marcato rispetto a quello che il raccolto aveva innescato lo scorso anno (-60%, da 740 €/t a 300 €/t). Più in generale, a livello europeo, si prevede un incremento della produzione rispetto al 2023, sostenuto da un’importante espansione delle superfici coltivate, nonostante rese parzialmente compromesse a causa dei terreni umidi e delle frequenti piogge, in particolare in Nord Europa.

Intanto la campagna del Consorzio di tutela Patata di Bologna Dop è partita con il piede giusto e si è affacciata con ottimismo alla stagione autunno-invernale, tra qualità, resa per ettaro superiore rispetto alle due precedenti annate, leggero aumento delle superfici coltivate. I dati dei primi tre mesi di commercializzazione evidenziano un trend in crescita rispetto all’annata precedente (+14%). Dopo alcune annate difficili per la varietà Primura, con rese medie basse e poco soddisfacenti, vi è un ritorno alla normalità produttiva con una resa di 39 tonnellate per ettaro, per una produzione complessiva di 13.384 tonnellate (+53,8%) di Patata di Bologna Dop certificata.